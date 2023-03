Garmin fenix 6S Solar, il prezzo crolla nuovamente: è da comprare subito

Definirlo un semplice smartwatch per gli amanti del trekking e dell’avventura è riduttivo: abbiamo di fronte uno degli orologi più completi disponibili sul mercato e oggi anche a un prezzo speciale. Di quale dispositivo stiamo parlando? Di una nostra vecchia conoscenza che oggi ritroviamo nuovamente in offerta con uno sconto del 34% al prezzo più basso dell’ultimo periodo. Un super sconto che fa risparmiare più di 250€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Bisogno, però, essere velocissimi: le scorte sono limitate e stanno per terminare. Approfittate immediatamente di quest’offerta.

Il Garmin fenix 6S Solar utilizza le tecnologie e le funzionalità più avanzate disponibili sul mercato. A partire da una speciale lente che trasforma i raggi del sole in energia per la batteria: in questo modo l’autonomia può arrivare fino a un massimo di 14 giorni. All’interno troviamo sensori avanzatissimi che, oltre a offrire le classiche funzionalità presenti in tutti gli smartwatch, fornisce metriche avanzate per analizzare al meglio il nostro stato di salute. Ma non solo, ci vengono in soccorso anche durante le escursioni e gli allenamenti. Insomma, un orologio con pochi eguali e che oggi troviamo a un super prezzo.

Garmin fenix 6S Solar: caratteristiche e funzionalità

Quando si parla di un dispositivo come il Garmin fenix 6S Solar bisogna partire immediatamente dalle funzionalità offerte. Realizzato con materiali super resistenti, è quasi indistruttibile e rispetta gli standard di grado militare USA per resistenza termica, agli urti e all’acqua. Lo puoi utilizzare in ogni situazione, anche le più complicate, senza aver il timore di romperlo. Altra caratteristiche che lo rende unico è la presenza di una speciale lente che "cattura" i raggi del sole e li trasforma in energia per la batteria, Grazie a questa speciale funzionalità l’autonomia arriva fino a un massimo di 14 giorni. E a disposizione c’è anche un Power Manager che permette di ottimizzare ulteriormente il consumo di energia e di disattivare sensori che non si utilizzano.

Essendo un orologio smart pensato per l’outdoor e per le attività all’aperto, non possono mancare le app dedicate allo sport. Oltre alla classica corsa, ciclismo e nuoto, troviamo anche lo sci alpinismo, con tutte le info necessarie quando sei sulla neve, la mountain bike, il surf e anche gli esercizi a corpo libero. Per allenarti con ancora maggiore professionalità sono disponibili dei video animati che mostrano sullo schermo da 1,3" come eseguire gli esercizi (forza funzionale, yoga e pilates). Per ogni allenamento si ha accesso anche a statistiche avanzate e a indici sintetici che ti informano sulla qualità dell’allenamento.

Altrettanto valide le funzionalità dedicate al monitoraggio della salute. Il sensore Pulse Ox monitora in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e ti avvisa nel caso in cui rileva qualche dato anomalo. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno, con un report completo che ti aiuta a capire come riposare al meglio, il monitoraggio della respirazione e dello stress, e quello della salute femminile.

Nonostante sia un orologio pensato per l’outdoor, il Garmin fenix 6S Solar è molto versatile e utile anche nella vita di tutti i giorni. Infatti, collegandolo con lo smartphone si ricevono le notifiche direttamente sull’orologio, mentre grazie all’app Garmin Pay puoi pagare la spesa avvicinando lo smartwatch al POS.

Garmin fenix 6S Solar in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Garmin fenix 6S Solar in offerta a un prezzo speciale di 497€, con uno sconto del 34% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole: più di 250€. Per lo smartwatch indistruttibile si tratta anche del minimo storico e di una delle migliori promo disponibili sul web. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 99,40€ al mese a tasso zero grazie al servizio messo a disposizione da Amazon. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Le scorte sono limitate e stanno per terminare!

