Garmin Fenix 6S Solar, prezzo crollato: offerta sensazionale

Il Prime Day di ottobre 2022 è già iniziato e cominciano a emergere alcune offerte folli. E c’era da aspettarselo: Amazon ha programmato una seconda versione del suo evento annuale dedicato alle offerte speciali riservate ai clienti Prime. Tra queste offerte spicca sicuramente il Garmin Fenix 6S Solar, uno smartwatch top di gamma dell’azienda statunitense che emerge dalla massa per alcune sue caratteristiche uniche. Una la si può intuire già dal nome: grazie a una speciale lente presente sulla scocca si ricarica tramite l’energia solare e questo fa aumentare la batteria fino a 10-15 giorni (dipende dall’utilizzo che se ne fa).

Come dicevamo, però, la notizia importante di oggi riguarda il prezzo: il Garmin Fenix 6S Solar è disponibile su Amazon con un super sconto del 48% che fa risparmiare più di 350€ sul prezzo di listino. Inutile dire che si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Come per tutte le offerte del Prime Day, anche per questa c’è pochissimo tempo per approfittarne: scade alle ore 23:59 di mercoledì 12 ottobre. Fate presto, non approfittarne è un grosso errore.

Se vuoi restare aggiornato in tempo reale sulle migliori offerte di questo Prime Day, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram: basta cliccare qui.

Garmin Fenix 6S Solar: la scheda tecnica

Uno smartwatch unico, uno smartwatch sui generis. E non per le funzionalità offerte, quanto per le sue caratteristiche. Il Garmin Fenix 6S Solar, infatti, è uno dei pochi wearable in grado di ricaricarsi direttamente con la luce del sole. E il merito è della lente Power Glass che "cattura" i raggi del sole e li trasforma in energia per la batteria. In questo modo è possibile utilizzare l’orologio per settimane senza doverlo collegare al caricabatteria.

Ma anche tutto il resto è da smartphone premium, a partire dal design e dai materiali utilizzati. Lo schermo ha una dimensione di 1,2" (abbastanza contenuto) e offre tutte le informazioni di cui una persona ha bisogno. E lo si può personalizzare in base alle proprie necessità. I sensori che troviamo sotto la scocca sono veramente molto utili e permettono di monitorare decine di cose differenti. Come, ad esempio,diversi aspetti del proprio stato di salute: la frequenza cardiaca (in caso di battito troppo alto o troppo basso si viene avvertiti immediatamente), l’energia presente nel proprio corpo (viene calcolata in base alle ore di sonno, allo stress e ad altri dati raccolti direttamente dall’orologio) e il ciclo mestruale.

Il Garmin Fenix 6S Solar è anche lo smartwatch giusto per chi ama allenarsi e ama andare all’avventura. Oltre a decine di app sport presenti, tra cui la corsa, il ciclismo e il nuoto, troviamo anche delle funzioni ad hoc per gli amanti del surf, della mountain bike e dello sci alpinismo. Per gli allenamenti a corpo libero sono presenti anche dei video animati che appaiono direttamente sullo schermo. Per chi ama fare le escursioni c’è anche una funzione particolare in grado di calcolare l’acclimatamento.

Collegando l’orologio allo smartphone, invece, si ricevono le notifiche direttamente sul polso, come ad esempio i messaggi e le e-mail. Con l’app Garmin Pay, invece, è possibile pagare la spesa direttamente con lo smartwatch avvicinandolo al POS.

Garmin Fenix 6S Solar in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Garmin Fenix 6S Solar in offerta a un prezzo di 389,90€, con uno sconto di ben il 48% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 360€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce: 5 rate da 77,98€. Per lo smartwatch premium si tratta anche del prezzo più basso di sempre e del migliore che possiate trovare sul web. Come tutte le offerte che troviamo in questo Prime Day di ottobre 2022 scade alle 23:59 di mercoledì.

N.B. I prezzi presenti nei banner sono errati: per vedere quello esatto bisogna cliccarci e aprire la pagina prodotto su Amazon.

Garmin Fenix 6S Solar

Se volete spendere un po’ di meno trovate in offerta anche il Garmin Fenix 6x Pro a un prezzo di 399,90€ con uno sconto del 38%. Le caratteristiche sono simili, ma manca la ricarica solare.

Garmin Fenix 6

Per scoprire le migliori offerte di questo Prime Day, vi consigliamo di leggere il nostro articolo riassunto che trovate a questo link. In alternativa potete iscrivervi gratuitamente al nostro Canale Telegram cliccando qui.

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE SU AMAZON

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE LAMPO SU AMAZON

ISCRIVITI GRATIS AD AMAZON PRIME GRATIS E APPROFITTA DEGLI SCONTI DEL PRIME DAY 2022