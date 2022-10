Garmin Fenix 6X, prezzo crollato: sconto da paura

Sarà la vicinanza con Halloween, ma su Amazon cominciano ad apparire offerte paurose con sconti esagerati. E su prodotti con un prezzo di listino abbastanza elevato e che oggi troviamo a prezzi abbordabili, con l’opportunità anche di pagarli a rate a tasso zero. Ci stiamo riferendo al Garmin Fenix 6X, smartwatch premium con caratteristiche e funzionalità che difficilmente troviamo su altri orologi intelligenti. Come sappiamo molto bene, il produttore statunitense è oramai un punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartwatch sui generis, che oltre alle classiche caratteristiche offra anche molto altro. Grazie all’offerta che troviamo oggi su Amazon, si risparmiano quasi 300€ sul prezzo di listino e si approfitta anche del minimo storico: il merito è tutto dello sconto del 32% presente in pagina.

Il Garmin Fenix 6X è un orologio pensato per coloro che amano l’avventura e vogliono avere con sé un orologio sempre pronto a supportarli. Il wearable dell’azienda statunitense offre un pacchetto di funzionalità che difficilmente troverete su altri dispositivi: dalla possibilità di consultare le mappe delle piste da sci o dei campi da golfi, fino a indici sintetici che ti permettono di capire il risultato della tua performance, si trova veramente di tutto. Anche un chip GPS che consuma pochissima batteria e che permette alla batteria di durare fino a un massimo di 21 giorni. Insomma, un orologio con pochi eguali e che oggi è disponibile a un prezzo d’occasione.

Garmin Fenix 6X: la scheda tecnica

Partiamo subito a raccontare cosa è possibile fare con questo Garmin Fenix 6X. E l’aggettivo che lo sintetizza meglio è "tutto". Qualsiasi tipo di attività fisica si ha in mente, il Garmin Fenix 6X mette a disposizione un qualche tipo di supporto. Ad esempio per gli amanti dello sci o più in generale della montagna, mette a disposizione le mappe delle piste da sci e anche dei parametri che ci aiutano a capire se ti stai acclimatando e se la tua perfomance è di buon livello.

Come avete potuto intuire, il Garmin Fenix 6X è uno smartwatch pensato per gli sportivi, ma che si difende piuttosto bene anche nella vita di tutti i giorni. Infatti, oltre ad avere un design che ricorda molto quello degli orologi analogici e uno schermo con una buona qualità, ha anche funzionalità utili come ad esempio Garmin Pay, che ti permette di pagare la spesa direttamente con l’orologio. Oppure Garmin Smart Notification che ti fa ricevere le notifiche dei messaggi e delle chiamate in entrata sul polso.

È realizzato con materiali di ottima qualità e che rispettano gli standard militari USA, quindi è resistente all’acqua, agli urti e anche agli sbalzi termici. E per non farci mancare nulla, il display da 1,4" trasforma i raggi solari in energia per la batteria, che in questo modo può durare fino a un massimo di 21 giorni, anche grazie alla presenza di un chip GPS a bassissimo consumo energetico.

Tornando a parlare delle funzionalità sportive e per la salute, troviamo a bordo tante app pre-caricate per lo sport, tra cui anche attività classiche come la corsa e il ciclismo. Per gli amanti degli esercizi a corpo libero, ci sono anche dei video dimostrativi che vengono mostrati sullo schermo e che è possibile seguire passo-passo. E poi ci sono tutta una serie di parametri che ci permettono di capire come stiamo andando, se ci dobbiamo riposare, oppure se dobbiamo intensificare l’attività. Per quanto riguarda la salute, il sensore Pulse OX tiene sotto controllo in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Ed è anche attivo durante le nostre attività, in modo da avvertirci se ci stiamo sforzando troppo.

Garmin Fenix 6X in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Garmin Fenix 6X che oggi troviamo su Amazon con uno sconto del 32% e lo si paga 578,48€. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è di quasi 300€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis. Il prezzo è elevato, ma ci troviamo di fronte a uno smartwatch che offre funzionalità anche più avanzate rispetto a quelle che troviamo solitamente su uno smartphone. La disponibilità è immediata e lo si riceve a casa nel giro di pochissimo tempo. Lo si può testare con tutta tranquillità: per il reso si hanno a disposizione 30 giorni.

Garmin Fenix 6X

