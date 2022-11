Garmin Fenix 6X Pro, il prezzo crolla per il Black Friday: da comprare subito

Ogni giorno una nuova sorpresa. Questa Black Week di Amazon non smette di stupirci: troviamo sempre nuove offerte su tantissimi prodotti differenti, compresi quelli tech. E oggi é proprio il caso di uno di questi dispositivi: ci riferiamo al Garmin Fenix 6X Pro, smartwatch premium tra i più desiderati sul sito di e-commerce. L’offerta che troviamo oggi é veramente speciale: l’orologio smart indistruttibile é in offerta con uno sconto del 43% e si risparmiano quasi 300€ sul prezzo di listino. Inutile dire che si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web. C’é anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

Cosa ha di così speciale questo smartwatch Garmin? Tante funzionalità veramente uniche e che troviamo solamente su questo dispositivo. In primis la grande resistenza che permette di utilizzarlo in qualsiasi situazione, anche le più avventurose. Poi ha sensori di ultima generazione che, oltre a monitorare i parametri vitali principali, forniscono anche statistiche avanzate sull’attività fisica. Per ultimo, ma non per importanza, la batteria che assicura un’autonomia fino a 20 giorni con un utilizzo normale. Bisogna essere velocissimi nell’approfittarne, al momento è uno dei dispositivi più venduti su Amazon e le scorte potrebbero terminare prima del previsto. Affrettatevi!

Garmin Fenix 6X PRO: la scheda tecnica

Non è uno smartwatch come tutti gli altri. E a testimoniarlo è il badge "Amazon’s Choice" che troviamo nella pagina prodotto e che è riservato solamente ai prodotti che rispettano alcuni requisiti di qualità. Vediamo nel dettaglio le funzionalità e le caratteristiche di questo smartphone speciale.

Il Garmin Fenix 6X Pro è unico fin dal display. Oltre ad avere uno schermo super luminoso che si legge anche sotto la luce del sole, è anche molto resistente. Lo smartwatch, infatti, rispetta gli standard militari statunitensi ed è resistente agli sbalzi di temperatura, alle cadute, ai graffi ed è anche impermeabile, tanto da poterlo utilizzare in piscina o al mare.

Lo smartwatch Garmin è molto versatile e lo si può utilizzare veramente in qualsiasi situazione: mentre ci si allena, quando si va in montagna a fare alpinismo, sulle piste di sci (sono pre-caricate le piste di oltre 2000 impianti internazionali), ma anche nella vita di tutti i giorni grazie alla possibilità di poterlo collegare con lo smartwatch e ricevere notifiche sulle chiamate in entrata e sui messaggi ricevuti.

A bordo troviamo più di 20 app dedicate agli sport: corsa, trail-running, atletica leggera, nuoto, corsa, ciclismo, escursioni, canottaggio, gol e sci, solo per citare i più "famosi". Per gli appassionati degli allenamenti a corpo libero sono disponibili degli esercizi animati che vengono mostrati direttamente sullo schermo. Disponibile anche un chip per la localizzazione che utilizza i sistemi satellitari più avanzati e utilizzati. Lo smartwatch offre statistiche avanzate che permettono di capire come migliorare le proprie performance.

Per il monitoraggio della salute, invece, troviamo dei sensori di ultima generazione che permettono di controllare ventiquattro ore su ventiquattro il battito cardiaco e anche la saturazione dell’ossigeno del sangue.

Ottima anche l’autonomia. Grazie al Power Manager è possibile decidere di disattivare alcuni sensori in modo da ottimizzare il consumo di batteria. In questo modo l’autonomia può arrivare fino a un massimo di venti giorni. Concludiamo con alcune funzionalità molto utili nella vita quotidiana: si può collegare lo smartwatch con lo smartphone in modo da ricevere direttamente sull’orologio le notifiche delle chiamate in entrata e i messaggi ricevuti. L’app Garmin Pay, invece, permette di pagare la spesa o il conto del ristorante direttamente dall’orologio: basta avvicinarlo al POS.

Garmin Fenix 6X in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta sensazionale per il Garmin Fenix 6X Pro: oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 369,90€, con uno sconto del 43% su quello di listino. Il risparmio è davvero notevole: quasi 300€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 73,98€ al mese. Per il wearable si tratta del minimo storico e anche del miglior prezzo web. Lo smartphone è già disponibile in magazzino e per la consegna bisogna aspettare pochissimo tempo. Per effettuare il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023. Come detto, si tratta di uno dei dispositivi più richiesti nelle ultime ventiquattro ore su Amazon e le scorte potrebbero terminare presto.

