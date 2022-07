Garmin Fenix 7S: l'offerta Amazon è imperdibile

Lo smartwatch Garmin Fenix 7S è tra i dispositivi da polso più desiderati da chi fa sport e, in genere, da chi ama l’avventura. Il motivo è presto detto: Garmin è un marchio che ha posto al centro dei propri device le attività di sportivi professionisti, pur restando un dispositivo che può essere usato anche da chi professionista non è.

Proprio perché orientato a attività all’aria aperta, lo smartwatch Garmin Fenix 7S è costruito con materiali di elevata qualità. Inoltre grazie al display transflettivo si ha una visualizzazione definita anche sotto la luce diretta del sole. Sebbene lo schermo sia touchscreen presenta anche pulsanti di controllo fisici. Inoltre, il device di Garmin può monitorare centinaia di allenamenti e ha le mappe topografiche attive che funzionano anche senza connessione a Internet. Infine, per quanti pensano che un dispositivo del genere sia in vendita a un prezzo proibitivo, diamo subito una buona notizia: oggi, grazie a una interessante offerta Amazon è possibile acquistare lo Smartwatch Garmin Fenix 7S con un corposo sconto.

Garmin Fenix 7S: caratteristiche tecniche

Lo smartwatch Garmin Fenix 7S ha la lunetta in acciaio di 42 mm e il display dello schermo (rinforzato con Gorilla Glass e vetro zaffiro) misura 1,2 pollici. E’ un orologio abbastanza grande, quindi, ma non enorme e può stare anche al polso di una donna.

Come anticipato, il display è di tipo "trans-reflective" retroilluminato, quindi si può leggere facilmente anche in pieno giorno. Il touchscreen può essere usato anche con i guanti, e in ogni caso restano disponibili i pulsanti fisici per chi li preferisce. Sul display vengono visualizzate le notifiche del telefono e si può rispondere con messaggi preimpostati.

La memoria da 16 GB oltre a ospitare le mappe anche di impianti sciistici, ospita le app dedicate alla musica come Spotify, Deezer e Amazon Music. Le funzioni di monitoraggio dei parametri relativi alla salute includono: il cardiofrequenzimetro, il saturimetro (SpO2) e il sensore di temperatura. Questi valori combinati tra di loro sono usati dallo smartwatch per creare un indice di valutazione dello stress e di disponibilità di energie residue per completare un allenamento, denominato Real-Time Stamina.

Non c’è la connessione cellulare, ma solo il Bluetooth e il WiFi, mentre non manca il chip NFC per i pagamenti con Garmin Pay. La batteria, dichiara Garmin, ha 12 giorni di autonomia.

Garmin Fenix 7S: l’offerta Amazon

Il Garmin Fenix 7S con cassa da 42 mm, nei colori Silver e Graphite (nero e argento), ha un prezzo di listino di 699,99 euro che scendono oggi a 600 euro (-99,99 euro, -14%) grazie al corposo sconto Amazon su un prodotto venduto e spedito da venditore terzo.

Garmin Fenix 7S cassa 42 mmno-description NUOVO DESIGN Display 1.2″, cassa da 42 mm e lunetta in acciaio inossidabile; una nuova interfaccia touch si affianca ai pulsanti per consentire un accesso più rapido alle funzioni dell'orologio; la batteria interna ricaricabile garantisce un'autonomia fino a 11 giorni in modalità smartwatch e 37 ore con GPS attivo; impermeabile 10 ATM

OLTRE 30 APP PRECARICATE Puoi praticare ogni tipo di sport e sfruttare le metriche avanzate di allenamento come dinamiche di corsa, VO2 max calcolato in base alla temperatura e alla quota, tempi di recupero, Training Load, Training Status, Training Effect e molti altri ancora

FUNZIONE STAMINA Permette si stimare l'energia residua del corpo resistenza durante l'attività sportiva; puoi sfruttare questa informazione per monitorare e gestire lo sforzo ed evitare di arrivare al traguardo senza forze

MAPPE PRECARICATE TopoActive Europe e SkiView con i nomi delle piste e le valutazioni della difficoltà per oltre 2.000 impianti sciistici internazionali; wi-Fi integrato per un aggiornamento più rapido di mappe e software

SMARTWATCH COMPLETO Visualizza le notifiche sul display, paga in modalità contactless con Garmin Pay e ascolta la tua musica preferita senza portare con te lo smartphone grazie alla memoria interna dedicata e alle app Spotify, Deezer e Amazon Music; personalizza quadrante e scarica nuove appe da Connect IQ Store

Tecnologia cellulari: Bluetooth