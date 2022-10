Garmin Forerunner 245, prezzo in picchiata al minimo storico: offerta irrinunciabile

Garmin è diventata oramai un punto di riferimento nel mercato degli smartwatch e lo ha fatto grazie a dispositivi molto affidabili e con caratteristiche uniche. A bordo, infatti, troviamo dei sensori in grado di misurare alcune statistiche molto utili, come ad esempio il training load o il training status, pensate appositamente per gli amanti dell’allenamento e della corsa. Uno di questi orologi smart è il Garmin Forerunner 245, smartwatch di punta dell’azienda statunitense e come si intuisce dal nome pensato appositamente per gli amanti della corsa e in più in generale dell’attività sportiva.

Il wearable, infatti, rientra in una categoria speciale chiamata sportwatch, ossia orologi intelligenti dedicati all’attività fisica. Il dispositivo offre tantissime funzionalità esclusive e permette di personalizzare gli allenamenti in base alle proprie necessità. È in grado di misurare anche parametri importanti come il VO2 Max, oppure il tempo di recupero tra un allenamento e l’altro. L’orologio oggi è in offerta speciale su Amazon con uno sconto di ben il 34% che fa risparmiare più di 100€ e c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi bisogna essere molto veloci nell’approfittarne.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Garmin Forerunner 245: la scheda tecnica

Per capire che il Garmin Forerunner 245 è uno smartphone con qualità uniche basta veramente poco. Bisogna accedere sulla pagina prodotto su Amazon e notare la presenza del bollino "Scelta Amazon" riservato solamente a quei dispositivi che rispettano alcuni requisiti di qualità. Questo fa capire la bontà del prodotto.

L’altro elemento è la scheda tecnica e soprattutto le funzionalità offerte. E su questo aspetto, in pochi battono il Garmin Forerunner 245. Sull’orologio troviamo tantissime feature pensate appositamente per gli amanti della corsa e dello sport in generale. Troviamo più di 20 app pre-caricate dedicate a tanti sport diversi, dalla corsa fino allo yoga e al pilates. Ma la corsa è il fulcro principale dello smartwatch. È il compagno ideale per prepararsi in modo scientifico a competizioni di livello agonistico e professionale, grazie ai suggerimenti quotidiani sugli allenamenti da fare. Il Garmin Coach adatta la tabella degli esercizi in base alle tue capacità e alle tue performance, in modo da arrivare preparati al giorno del grande evento.

Gli appassionati possono consultare e analizzare tantissimi parametri e statistiche differenti, a partire dalla VO2 max fino all’avviso di recupero che ti indica di quanto riposo hai bisogno dopo un allenamento. Ci sono anche altre statistiche come il traning effect o il traning load che analizza il volume degli esercizi effettuati negli ultimi sette giorni.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Per quanto riguarda la salute, troviamo le funzionalità più importanti. Il sensore Pulse OX è dedicato appositamente alla misurazione in tempo reale della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Presente anche un’app per la salute femminile (ciclo mestruale).

Il Garmin Forerunner 245 ha anche app utili nella vita quotidiana, come ad esempio il sistema che avverte in automatico i propri cari nel caso in cui succeda qualcosa durante un allenamento. Collegando l’orologio allo smartphone si ricevono automaticamente le notifiche dei messaggi e delle chiamate in entrata sul polso.

Garmin Forerunner 245 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo smartwatch di Garmin in offerta a un prezzo di 199€, con uno sconto di ben il 34% rispetto a quello di listino. Il risparmio supera i 100€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 39,80€ al mese. La disponibilità è immediata e la consegna viene curata direttamente da Amazon e beneficia dei privilegi riservati ai clienti Prime (a casa tua anche in meno di 24 ore). Per il reso si hanno a disposizione fino a 30 giorni di tempo.

Garmin Forerunner 245

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram