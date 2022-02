Garmin Forerunner 45, lo smartwatch per gli sportivi a un prezzo imperdibile

Siete degli appassionati di sport? Non potete fare a meno di correre all’aperto o al parco? Bene, allora avete bisogno di un sportwatch, ossia di un orologio smart che monitora i vostri allenamenti, raccoglie i dati e vi aiuta a migliorare. Gli sportwatch sono una categoria particolare di smartwatch dedicati appositamente all’attività fisica e negli ultimi anni vanno sempre di più per la maggiore. Tra le aziende che guidano questo particolare settore c’è sicuramente Garmin, che da oramai diversi anni lancia modelli dedicati allo sport. Se avevate intenzione di acquistare un orologio smart per controllare i vostri progressi, oggi trovate in offerta su Amazon il Garmin Forerunner 45, un modello lowcost che offre funzionalità molto avanzate, a un prezzo di 119,90€, il 40% in meno rispetto a quello di listino.

Come si può intuire dal nome, lo smartwatch è pensato per i runner, ma ha anche funzionalità ad hoc per altri sport. Inoltre, può essere anche indossato nella vita di tutti i giorni grazie a un design che ricorda molto gli orologi analogici. Ha anche funzionalità ad hoc per monitorare il proprio stato di salute, con la possibilità di controllare la frequenza cardiaca al polso in ogni momento. Si può anche sincronizzare con lo smartphone per ricevere le notifiche direttamente sullo schermo. L’offerta dura solamente pochi giorni, quindi se vuoi acquistarlo devi essere veloce.

Garmin Forerunner 45: la scheda tecnica

Amazon’s choice e lo smartwatch più venduto per gli appassionati di corsa. Basterebbero questi due “titoli" conquistati su Amazon dal Garmin Forerunner 45 di che pasta è fatto l’orologio smart dedicato all’attività sportiva.

Definire il Garmin Forrerunner 45 un orologio dedicato solo ai runner, però, è riduttivo. Lo smartwatch, infatti, ha anche le classiche funzionalità presenti sugli altri wearable: può essere connesso con lo smartphone per mostrare le notifiche dei messaggi direttamente sul polso e si può anche controllare la musica che stiamo ascoltando sul cellulare.

Passando, invece, al lato sportivo, il Garmin Forerunner 45 ha tante app dedicate agli allenamenti che possono essere avviate in pochi secondi con dei semplici tap sullo schermo. Integra anche il GPS che permette di ricevere delle statistiche sempre aggiornate e precise sulla distanza percorsa e sul passo che si sta tenendo. Con l’aiuto del Garmin Coach è possibile seguire degli allenamenti gratuiti che si adattano alle nostre caratteristiche.

Non manca la rilevazione della frequenza cardiaca al polso, il monitoraggio dello stress e anche del livello di energia del proprio corpo per capire quale è il momento adatto per allenarsi. La batteria ha una durata di circa una settimana, quindi è possibile allenarsi più volte prima di ricarica l’orologio smart.

Garmin Forerunner 45 in offerta: prezzo e sconto

Un prezzo molto interessante quello del Garmin Forerunner 45 in offerta oggi su Amazon: grazie allo sconto del 40% lo si paga solamente 119,90€, ben 80€ in meno rispetto a quello di listino. Si tratta anche di uno dei migliori prezzi del web e di uno dei più bassi toccati dallo sportwatch sul sito di e-commerce. Il prodotto viene spedito e venduto direttamente da Amazon e consegnato nel giro di pochi giorni. Se siete alla ricerca di una buona idea regalo per San Valentino, questo orologio smart fa al caso vostro.

In offerta allo stesso prezzo c’è anche il Garmin Forerunner 45s: le caratteristiche sono molto simili, solo lo schermo è leggermente più piccolo, ideale per chi non vuole un orologio con un quadrante di grosse dimensioni.

