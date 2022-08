Garmin Instict 2S, prezzo crollato per lo smartwatch indistruttibile

C’è una categoria di smartwatch molto particolare e poco battuta dai produttori. Si tratta degli smartwatch rugged, ossia gli orologi ultra-resistenti pensati per l’avventura, l’escursionismo e gli sport estremi. Sono degli orologi realizzati con materiali particolari e sono in grado di resistere alle temperature più estreme (caldo o freddo non fa differenza), alle cadute e sono anche impermeabili. Oltre a queste funzionalità particolari, hanno anche quelle classiche degli orologi smart: sono in grado di monitorare costantemente la salute, supportano tantissimi sport e si connettono con lo smartphone.

Si intuisce subito che per offrire tutte queste funzionalità, anche il prezzo deve essere "speciale". E infatti solitamente costano leggermente più della media. Oggi, però, troviamo una super offerta per il Garmin Instict 2S, uno dei migliori orologi rugged disponibili sul mercato. Su Amazon è disponibile in super promo al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 38%. Si risparmiano più di 150€ sul prezzo di listino e per non farci mancare nulla c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

Garmin Instict 2S: le funzionalità e la scheda tecnica

Progettato per resistere anche alle condizioni più estreme. Il Garmin Instict 2S è lo smartwatch rugged per eccellenza, pensato per qualsiasi tipo d’avventura, dalle escursioni in montagna fino alle "passeggiate" nel deserto. Le funzionalità offerte sono uniche e particolari: andiamole a vedere in dettaglio.

Il Garmin Instict 2S ha tutta una serie di sensori pensati appositamente per le escursioni. Il chipset Multi-GNSS supporta i principali sistemi satellitari di navigazione (GPS, GLONASS e Galileo) in modo da monitorare con precisione la propria posizione, anche negli ambienti più impervi. I sensori ABC, invece, includono l’altimetro, il barometro per conoscere anticipatamente i cambi repentini del meteo, e la bussola elettronica a 3 assi. La funzione trackback, invece, è in grado di riportati indietro al punto di partenza, molto utile se si è perso l’orientamento. A tutto questo si somma una resistenza senza pari: temperature estreme, cadute, graffi non scalfiscono minimamente l’orologio. È anche impermeabile fino a 100 metri.

L’orologio è il compagno ideale per gli allenamenti. Troviamo tante app pre-caricate con tutti gli sport più in voga, a partire dalla corsa, passando per il ciclismo, fino ad arrivare al golf e allo yoga. Disponibili anche degli allenamenti a corpo libero. Per ogni attività l’orologio smart monitora tutti i dati più importanti, compreso il V02 Max. Integrati nell’orologio troviamo anche i sensori per il monitoraggio della salute. La frequenza cardiaca viene rilevata in tempo reale ventiquattro ore su ventiquattro e ti avvisa in caso di dati anomali. Non manca il monitoraggio del sonno e dello stress.

La batteria ha una durata che può arrivare fino a 21 giorni, ma molto dipende dall’utilizzo che se ne fa. L’orologio smart può anche essere connesso con lo smartphone per ricevere le notifiche dei messaggi direttamente sul polso.

Garmin Instict 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Grazie allo sconto del 38% il Garmin Instict 2 è disponibile su Amazon a un prezzo di 249,40€, il più basso fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce. Si tratta di una super promo, come si può intuire dal risparmio di oltre 150€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 49,88€. Il servizio può essere attivato direttamente sulla pagina prodotto. L’orologio è già disponibile nei magazzini Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di 24 ore (in base alla propria posizione geografica).

Garmin Instict 2s