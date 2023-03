Garmin Instict Solar a metà prezzo: l'offerta è incredibile

Le promo WOW di certo non mancano in queste Offerte di Primavera che oramai stanno per terminare. Come vi abbiamo raccontato in questi due giorni, troviamo tantissimi prodotti al loro minimo storico con sconti che arrivano anche al 50%. Come accade per lo smartwatch (quasi) indistruttibile Garmin Instict Solar, disponibile al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 50%. Il risparmio è veramente considerevole e lo puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero.

Il Garmin Instict Solar è uno dei migliori orologi nella sua speciale categoria di appartenenza. Realizzato con materiali super resistenti, lo puoi utilizzare in qualsiasi situazione senza aver paura di romperlo o che ti lasci a piedi. Il merito è anche della lente Power Glass presente sulla scocca che trasforma i raggi solari in energia per la batteria che in questo modo assicura fino a un’autonomia di 54 giorni, un vero record per uno smartwatch. A tutto questo si aggiungono funzionalità utili per monitorare la salute e l’attività fisica. L’offerta è veramente allettante, ma purtroppo finisce tra pochissime ore: dovete essere veloci nell’approfittarne.

Garmin Instict Solar

Garmin Instict Solar: funzionalità e caratteristiche

Il Garmin Instict Solar è diverso da tutti gli altri smartwatch che troviamo sul mercato. Si tratta di un dispositivo pensato per un utilizzo estremo, in grado di resistere agli sbalzi di temperatura, agli urti, alle cadute accidentali e anche alla polvere. Praticamente il compagno ideale per chi ama l’avventura.

Il merito è dei materiali con cui è stato realizzato l’orologio. La cassa è in polimeri fibrorinforzati, mentre per il vetro dello schermo è stato utilizzato il Corning Gorilla. Le caratteristiche uniche non finiscono qui. Come si può intuire dal nome, il Garmin Instict Solar dispone di una particolare lente che utilizza i raggi del sole per ricaricare la batteria. In questo modo l’autonomia arriva fino a un massimo di 54 giorni, anche grazie alla funzione Power Manager con la quale è possibile disattivare alcuni sensori e ottimizzare ulteriormente la durata della batteria.

A tutto questo bisogna aggiungere le funzionalità per la vita di tutti i giorni. Lo smartwatch è dotato del sensore PulseOX che tiene sotto controllo i principali parametri vitali: la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Dati molto utili soprattutto quando si va a fare escursioni in montagna. Per gli amanti dello sport, invece, sono disponibili più di 20 app pre-caricate, tra cui alcune specifiche per le avventure all’aperto. Non manca un chip avanzato per la geolocalizzazione che supporta i tre principali sistemi: GPS, GLONASS e Galileo.

Connettendo l’orologio allo smartphone è possibile ricevere sul polso le notifiche delle chiamate e dei messaggi in entrata e anche avere una pratica vista calendario con tutti gli appuntamenti del giorno.

Garmin Instict Solar in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Sconto speciale per il Garmin Instict Solar: oggi lo troviamo a un prezzo di 199,90€ con uno sconto del 50% che ti fa risparmiare 200€ sul prezzo di listino. Si tratta del prezzo più basso di sempre per l’orologio indistruttibile e puoi anche pagarlo in 5 rate da 39,98€ al mese a tasso zero. La disponibilità è immediata e lo ricevi in pochissimo tempo grazie alla consegna rapida. Puoi testarlo con tutta calma grazie al reso gratuito per 30 giorni.

Garmin Instict Solar

Garmin Instict Solar – rosso

Garmin Instict Solar – giallo

