Garmin Instict Solar, prezzo in picchiata: costa pochissimo

Le "offerte di fine anno" di Amazon non fanno di certo rimpiangere gli eventi organizzati dal sito di e-commerce in questi mesi. Per salutare al meglio il 2022, Amazon ha lanciato delle nuove offerte che ci accompagneranno fino al 31 dicembre, con centinaia di prodotti in promo e con sconti anche molto interessanti. Essendo offerte "lampo" che durano pochissimi giorni bisogna essere molto veloci nell’approfittarne. Un esempio è questa super promo che troviamo sul Garmin Instinct Solar, orologio (quasi) indistruttibile con funzionalità molto particolari. Come si può intuire dal nome si ricarica tramite l’energia solare ed è pensato per gli amanti dell’avventura, con tantissime funzionalità per le escursioni all’aperto.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

La vera notizia di oggi, però, riguarda il prezzo. Lo smartwatch, infatti, è in super offerta su Amazon con uno sconto di ben il 44% e si risparmiano più di 170€ sul prezzo di listino. Per il dispositivo si tratta del miglior prezzo web e anche di una delle migliori promo che possiate trovare per un wearable di questo tipo su Amazon. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce. Una vera offerta di fine anno da non farsi scappare per nessun motivo.

Garmin Instinct Solar

Garmin Instinct Solar: caratteristiche e funzionalità

Garmin oramai è diventata un punto di riferimento nel settore degli smartwatch grazie a dispositivi super funzionali e realizzati con ottimi materiali. Come questo Garmin Instinct Solar, un orologio smart veramente unico e che si differenzia da tutti gli altri dispositivi presenti sul mercato.

I motivi sono diversi e tutti piuttosto semplici. Partiamo dai materiali con cui è stato realizzato. Progettato per le situazioni estreme, lo smartwatch ha una cassa in polimeri fibrorinforzati che lo rendono quasi indistruttibile, tanto da rispettare lo standard militare USA 810 per la resistenza agli sbalzi di temperatura, agli urti, ai graffi ed è anche impermeabile fino a 100 metri. Per non farci mancare nulla, come si può intuire dal nome, è in grado di ricaricarsi utilizzando la luce del sole. Il merito è della presenza di una particolare lente sulla scocca che trasforma i raggi solari in energia. In questo modo la batteria può durare fino a un massimo di 54 giorni, un vero record per uno smartwatch. Inoltre, è presente anche un power manager che permette di disattivare alcuni sensori che non si utilizzano per ottimizzare ulteriormente la durata della batteria.

Oltre a tutto questo, ha anche sensori di ultima generazione per il monitoraggio dell’attività fisica (d’altronde è un orologio per chi ama l’avventura) e della salute. Troviamo pre-caricate più di 20 app per lo sport: corsa, nuoto, ciclismo, escursioni, canottaggio, allenamento a corpo libero e molto altro. Per quanto riguarda la salute, l’orologio monitora ventiquattro ore su ventiquattro la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e anche il livello dello stress. Un ottimo compagno da avere sempre al polso per conoscere immediatamente il proprio stato di salute.

Non manca anche il chip GPS che ci permette di conoscere in ogni momento la nostra posizione. I sensori ABC, invece, includono un altimetro, un barometro e una bussola elettronica a tre assi. Concludiamo con un’altra funzione molto utile: associando l’orologio alla smartphone è possibile ricevere le notifiche dei messaggi e delle chiamate in entrata direttamente sul polso.

Garmin Instinct Solar in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo crollato in questo fine 2022 per il Garmin Instinct Solar. Lo smartwatch top di gamma dell’azienda statunitense è disponibile su Amazon a un prezzo di 222€, con uno sconto del 44% che praticamente ce lo fa pagare la metà. Il risparmio supera i 170€ e lo puoi pagare anche in 5 rate da 44,40€ al mese a tasso zero (il servizio può essere attivato direttamente nella pagina prodotto). Lo smartwatch è già disponibile e la consegna avviene entro la fine dell’anno (ma bisogna ordinarlo già oggi 27 dicembre). Per effettuare il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

Garmin Instinct Solar