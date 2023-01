Garmin Instict Solar, lo sconto è imponente: la miglior offerta di oggi

Il periodo festivo è oramai alle spalle e Amazon comincia a popolarsi di ottime offerte su decine di dispositivi differenti, anche modelli top di gamma molto richiesti dagli utenti. Ed è esattamente il caso del Garmin Instict Solar, smartwatch molto particolare che si contraddistingue per caratteristiche e funzionalità uniche. Volete un esempio? La ricarica solare. Oppure la resistenza agli urti, alle cadute e all’acqua e che lo rende (quasi) indistruttibile. Un orologio, quindi, adatto a chi ama l’avventura e necessita di un dispositivo che non smetta di funzionare nel momento del bisogno.

Oggi troviamo il Garmin Instict Solar in offerta promozionale su Amazon con un ottimo sconto del 33%. Si tratta del prezzo più basso nell’ultimo periodo e permette di risparmiare più di 130€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Essendo uno degli orologi smart più richiesti negli ultimi giorni, l’offerta potrebbe terminare molto presto. Per questo vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

Garmin Instict Solar: caratteristiche e funzionalità

Quando si parla di un dispositivo come il Garmin Instict Solar bisogna concentrarsi sia sulle funzionalità sia sulle caratteristiche tecniche. E il motivo è molto semplice: primeggia in entrambe le categorie.

Come detto all’inizio si tratta di uno smartwatch sui generis. E per capirlo basta leggere il nome. Il suffisso "Solar" sta a indicare una caratteristica unica: grazie a una speciale lente presente sulla scocca trasforma i raggi del sole in energia per la batteria. In questo modo l’autonomia è in grado di arrivare fino a un massimo di cinquanta giorni. E grazie al Power Manager è possibile anche disattivare momentaneamente alcuni sensori per ottimizzare il consumo della batteria. Inoltre, l’orologio soddisfa lo standard militare USA 810 per resistenza termica (sbalzi di temperatura e temperature estreme), agli urti, alle cadute e anche all’acqua (fino a 100 metri). Praticamente è il compagno perfetto da portare con sé durante le escursioni.

A tutto questo si associano le funzionalità tipiche di un orologio smart. Troviamo più di 20 app per lo sport, tra cui tutti quelli più praticati come il ciclismo, il nuoto e la corsa all’aperto. Altrettanto validi sono i sensori per il monitoraggio della salute. Oltre alla frequenza cardiaca in tempo reale, il Garmin Instict Solar monta il sensore Pulse OX per il monitoraggio del sonno (con un report completo sulla qualità del riposo), per l’acclimatazione e per la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Lo si può collegare anche allo smartphone per ricevere direttamente le notifiche dei messaggi e delle app sul polso. E in ogni momento si può consultare il calendario e scoprire gli appuntamenti del giorno.

Garmin Instict Solar in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Garmin Instict Solar con un’ottima offerta sul sito di e-commerce. Lo smartwatch è disponibile a un prezzo di 268,12€, con uno sconto di ben il 33%. Il risparmio netto supera i 130€ e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 53,63€ al mese (il servizio è disponibile nella pagina prodotto e basta selezionarlo). Lo smartwatch è già disponibile in magazzino e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso gratuito si hanno a disposizione i classici trenta giorni di tempo.

