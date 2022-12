Garmin Instict Solar Tactical al minimo storico: prezzo crollato

Una cosa è certa: il Garmin Instict Solar Tactical non è un orologio come tutti gli altri. E non solo perché ha la ricarica solare che estende la batteria fino a un massimo di 54 giorni (dipende dall’utilizzo che ne se fa), ma soprattutto per alcune funzionalità uniche pensate per gli amanti dell’avventura. Un esempio è la visione notturna che permette allo schermo di essere letto anche con indosso un visore notturno, oppure la modalità Stealth che ti rende invisibile interrompendo la memorizzazione e la condivisione della posizione GPS. Un orologio da "militare" e non è un caso che il Garmin Instict Solar Tactical rispetta gli standard militare USA 810 per la resistenza termica, agli urti e all’acqua (è impermeabile fino a 100 metri).

Un orologio con queste caratteristiche ha logicamente un prezzo di listino più elevato rispetto ai classici smartwatch che troviamo sul mercato. La buona notizia di oggi, però, riguarda l’offerta natalizia che troviamo su Amazon e che fa scendere il prezzo di ben 200€. Il merito è dello sconto del 44% che praticamente fa dimezzare il prezzo. Una promo esclusiva da non farsi scappare: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Garmin Instict Solar Tactical: la scheda tecnica e le funzionalità

Alcuni giorni fa vi abbiamo parlato dell’ottima offerta disponibile sul Garmin Instict Solar e il modello di cui vi parliamo oggi è un po’ il "fratello maggiore". Le caratteristiche tecniche sono pressoché le stesse, a cambiare sono alcune funzionalità aggiuntive che troviamo su questa versione e che lo rendono ancora più utile per gli amanti dell’avventura.

Tra le tante funzionalità offerte dallo smartwatch Garmin ce ne è una che spicca su tutte: la possibilità di ricaricarlo utilizzando l’energia del sole. Il merito è della speciale lente presente sulla scocca che fa arrivare l’autonomia della batteria fino a un massimo di 54 giorni. Grazie alla presenza del Power Manager è possibile anche disabilitare temporaneamente alcuni sensori per ottimizzare il consumo della batteria. Altra caratteristica unica è la resistenza: il wearable rispetta lo standard militare USA 810 che garantisce sugli sbalzi di temperatura, sulle cadute, sui graffi ed è anche impermeabile fino a 100 metri.

Rispetto al modello base, questo Garmin Instict Solar Tactical ha alcune funzionalità speciali. È compatibile con la visione notturna (può essere letto con dei visori notturni), ha una modalità Stealth che interrompe la memorizzazione e la condivisione della propria posizione GPS, disattiva le comunicazioni e la connessione wireless. Altra pecualirità è il GPS dual position e la proiezione Waypoint per contrassegnare la propria posizione prima dell’inizio di un’escursione.

Per quanto riguarda il resto, è il classico ottimo smartwatch, con sensori che monitorano salute e attività fisica. La frequenza cardiaca può essere monitorata ventiquattro ore su ventiquattro, così come la saturazione dell’ossigeno nel sangue e il monitoraggio del sonno. Per gli amanti dello sport sono disponibili più di 20 app pre-caricate, tra cui la corsa, il ciclismo e il nuoto.

Chiudiamo con le funzioni utili nella vita di tutti i giorni. Associando lo smartwatch allo smartphone è possibile ricevere le notifiche sulle chiamate in entrata e sulle notifiche delle app.

Garmin Instict Solar Tactical in offerta su Amazon: prezzo e sconto

L’orologio smart di Garmin è in offerta con un super sconto. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 249,90€, con un risparmio netto di poco superiore ai 200€ rispetto a quello consigliato (sconto 35%). C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva durante la fase di check-out. Il Garmin Instict Solar Tactical è già disponibile per la spedizione e acquistandolo oggi lo si riceve anche entro Natale, ma bisogna essere veloci. Per fare il reso gratuito c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

