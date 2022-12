Garmin Instict Solar, il prezzo è crollato definitivamente: minimo storico

Se stavate aspettando la giusta offerta per acquistare un nuovo smartwatch per Natale, avete fatto bene. Infatti, da oggi troviamo in super promo speciale su Amazon diversi orologi intelligenti di Garmin. Dispositivi tutti molto particolari e con funzionalità speciali che permettono di utilizzare i wearable anche nelle situazioni più estreme. Tra le tante offerte disponibili, ne troviamo una che spicca per la sua eccezionalità. Stiamo parlando del Garmin Instict Solar, orologio (quasi) indistruttibile e a ricarica solare disponibile a metà prezzo. Grazie allo sconto del 50% si risparmiano 200€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Il Garmin Instict Solar è l’orologio ideale per chi ama l’avventura e non vuole spendere una cifra enorme per dispositivi come il Garmin Fenix 6s Solar, oppure l’Apple Watch Ultra o il Galaxy Watch5 Pro. È realizzato con materiali molto resistenti e soddisfa gli standard militari USA per resistenza termica, agli urti e all’acqua. A tutto questo abbina tante modalità sportive e sensori di ultima generazione per tenere sotto controllo il proprio stato di salute. Ma l’aspetto più interessante riguarda la batteria. Grazie alla ricarica solare e alla possibilità di attivare una modalità a risparmio energetico, la batteria può durare fino a un massimo di 54 giorni. Un vero record per uno smartwatch. Se volete riceverlo entro Natale, vi consigliamo di acquistarlo il prima possibile, la richiesta è molto elevata.

Garmin Instict Solar – blu

Garmin Instict Solar: le caratteristiche e le funzionalità

Se siete amanti dell’attività fisica o se state cercando un orologio smart ultra-resistente, il Garmin Instict Solar è il dispositivo che fa per voi. Soprattutto oggi che lo troviamo al minimo storico e con un rapporto qualità-prezzo con pochi eguali. Andiamo a vedere nel dettaglio le caratteristiche e le funzionalità del dispositivo.

Partiamo da uno dei dati più interessanti: la resistenza. Lo smartwatch di Garmin è progettato per le situazioni estreme ed è realizzato con una cassa in polimeri fibrorinfozati e un vetro Corning Gorilla che lo protegge da urti, cadute e graffi. Soddisfa gli standard militari USA 810 per la resistenza termica (sbalzi di temperature e temperature estreme), alle cadute e all’acqua (è impermeabile fino a 100 metri). L’altra caratteristica che lo contraddistingue dal resto del mercato è la presenza di una lente che cattura i raggi del sole e li trasforma in energia per la batteria. Questo, abbinato a un power manager con cui disattivare singoli sensori dell’orologio, permette alla batteria di assicurare un’autonomia fino a 54 giorni. Praticamente inesauribile.

Resistente e pensato anche per gli amanti dello sport. A bordo troviamo pre-installate diverse app per l’attività fisica: corsa, ciclismo, nuoto, trekking, escursioni, canottaggio, esercizi a corpo libero. Grazie alla presenza del chip GPS è anche possibile tenere sempre traccia dei propri movimenti. Il sensore Pulse OX, invece, è pensato per monitorare il proprio stato di salute. Frequenza cardiaca ventiquattro ore su ventiquattro, saturazione dell’ossigeno nel sangue e anche monitoraggio del sonno, con un report completo su come si riposa la notte. La variabilità della frequenza cardiaca viene utilizzata anche per misurare il livello di stress.

L’orologio è molto utile anche nella vita di tutti i giorni. Associandolo allo smartphone è possibile ricevere e-mail, notifiche delle applicazioni e messaggi di testo. Si può consultare anche il calendario con i vari appuntamenti del giorno.

Garmin Instict Solar in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi il Garmin Instict Solar è in promo speciale su Amazon a un prezzo di 199,90€, con uno sconto di ben il 50% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole: ben 200€ rispetto a quello di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 39,98€ al mese. La spedizione e la vendita sono curati da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni (arriva sicuramente prima di Natale). Per effettuare il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

Disponibile in diverse colorazioni.

Garmin Instict Solar – nero

Garmin Instict Solar – viola

Garmin Instict Solar – rosso

Garmin Instict Solar – giallo

Garmin Instict Solar – blu

