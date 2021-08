Lo smartwatch con ricarica solare ad un prezzo mai visto

Il mercato degli smartwatch, ormai lo sappiamo bene, è nettamente diviso tra quelli che puntano tutto sulle funzioni smart e la connessione allo smartphone e quelli che puntano tutto sullo sport e l’attività fisica, magari all’aria aperta. Tra i secondi un nome di peso è quello di Garmin, che ha dalla sua parte anche una community di clienti molto attiva che offre un vantaggio in più a chi acquista i prodotti dell’azienda.

Come anche altre marche, anche Garmin fa smartwatch diversi per esigenze diverse (lo smartwatch per tutti non esiste) e uno di essi è tra i più particolari: stiamo parlando di Garmin Instinct Solar, lo smartwatch “rugged" con la ricarica solare. Rugged, come sempre, vuol dire che è progettato e realizzato per essere molto più resistente degli altri. Garmin, come sempre, vuol dire che è progettato e realizzato con un occhio di riguardo per chi pratica sport all’aria aperta. Le due cose insieme, purtroppo, vogliono dire che questo smartwatch è tutt’altro che economico. Ma oggi, per fortuna, costa molto di meno.

Garmin Instinct Solar

Garmin Instinct Solar è un orologio smart multisport estremamente robusto (è certificato MIL-STD-810) e versatile. Ha uno schermo da 1 pollice, monocromatico e anti-riflesso per essere leggibile anche sotto il sole, ed è impermeabile fino a 100 metri di profondità.

E’ dotato di un pacchetto completo di sensori: GPS, Glonass, Galileo, altimetro barometrico, bussola, accelerometro, termometro, sensore di ossigeno (Sp02), sensore di battito cardiaco (rilevazione ogni secondo).

Ha gli avvisi per le anomalie cardiache, il tracciamento dello stress e del sonno, tramite Garmin Connect anche dell’idratazione e del benessere femminile. Conta i passi, le calorie bruciate, i piani saliti, la distanza percorsa, i minuti e l’intensità dell’attività fisica.

Si connette via Bluetooth 5.0 agli smartphone Android e iOS e sui primi può anche inviare risposte preimpostate ai messaggi ricevuti. Naturalmente può essere usato per cambiare traccia audio sul telefono. Dal telefono è possibile ritrovare l’orologio, dall’orologio è possibile ritrovare il telefono.

Ma la vera chicca è la superficie fotovoltaica che lo ricopre, che può ricaricare la batteria quando l’orologio è esposto al sole. Nelle giornate estive molto luminose non solo la batteria non scende di livello, ma persino sale.

Garmin Instinct Solar: quanto costa

Facile capire che un prodotto di questo livello non costa pochi spiccioli: il prezzo di listino di Garmin Instinct Solar è di 399 euro, tanti ma giusti.

Chi sta cercando un dispositivo del genere, quindi, farebbe bene ad approfittare dell’offerta attualmente in corso su Amazon: ora Garmin Instinct Solar costa 266 euro (-133 euro, -33%). Lo smartwatch è venduto e spedito da Amazon, con tutte le garanzie conseguenti.