Garmin Instinct Solar, il prezzo cala vertiginosamente: offerta top

Su Amazon le offerte sensazionali le troviamo tutto l’anno e non solo durante gli eventi speciali come il Prime Day o il Black Friday. Un esempio è questo Garmin Instinct Solar, smartwatch top di gamma pensato per gli amanti dell’avventura che oggi troviamo in offerta con uno sconto speciale del 31%. Il risparmio è davvero elevato: più di 120€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Per un orologio con caratteristiche uniche e quasi indistruttibile si tratta di un’offerta da non farsi scappare, per nessun motivo.

Il Garmin Instinct Solar è uno smartwatch sui generis, con funzionalità veramente uniche. La più particolare la si intuisce già dal nome: grazie a una particolare lente presente sulla scocca è in grado di ricaricarsi con la luce del sole. In questo modo la batteria aumenta a dismisura e può durare fino a un massimo di 54 giorni. Quasi un record per gli orologi smart. Il wearable è pensato anche per gli amanti dell’attività fisica e troviamo tante funzionalità speciali. Insomma, un orologio tutto da scoprire. L’offerta non ha una data di scadenza, ma potrebbe terminare molto presto.

Garmin Instinct Solar: la scheda tecnica

Il Garmin Instact Solar non è sicuramente il classico smartwatch che solitamente trovate nei negozi. Si tratta, infatti, di un orologio smart super completo e con caratteristiche davvero uniche.

Per capirlo basta tenerlo in mano per qualche minuto. Si intuisce immediatamente che è realizzato con materiali di altissima qualità e che soprattutto ultra-resistenti. L’orologio, infatti, ha ricevuto la certificazione di grado militare che ne attesta la resistenza alle condizioni più estreme. Ma non finisce qui. Come si intuisce dal nome, lo smartwatch di Garmin ha una speciale lente che trasforma la luce solare in energia per la batteria. In questo modo l’autonomia può arrivare fino a un massimo di 54 giorni. Questo è possibile grazie alla presenza di un power manager che mostra il consumo di ogni singolo sensore e si può decidere quale disabilitare.

Garmin Instinct Solar

Uno smartwatch così resistente è pensato appositamente per gli amanti delle escursioni e delle attività all’aperto. Sotto il quadrante troviamo dei sensori ad hoc come l’altimetro, il barometro per i cambi del meteo e una bussola elettronica a tre assi per non perdere mai l’orientamento. E per non farci mancare nulla è presente anche un chip di ultima generazione che utilizza i tre principali sistemi di geolocalizzazione: GPS, GALILEO e GLONASS. Sull’orologio troviamo già tante app pre-caricate dedicate alle attività sportive: si va dalla classica corsa fino al trekking e al nuoto (è anche impermeabile fino a 100 metri).

Non mancano le funzionalità per monitorare il proprio stato di salute. Il sensore Pulse Ox è in grado di tenere sotto controllo in tempo reale la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e anche il livello dello stress e la qualità del riposo notturno. Tutti i dati raccolti possono essere analizzati in ogni momento per capire il proprio stato di salute.

Garmin Instinct Solar in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Garmin Instinct Solar in offerta su Amazon a un prezzo di 275,72€ grazie allo sconto del 31%. Il risparmio è considerevole e supera i 120€. Per lo smartwatch si tratta del minimo storico in questo periodo e anche di uno dei migliori prezzi web. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 55,15€ al mese. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi molto rapidi. Il prodotto beneficia dei privilegi riservati ai clienti Prime e c’è la possibilità di effettuare il reso entro 30 giorni dall’acquisto.

Garmin Instinct Solar