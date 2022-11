Garmin Instinct Solar, lo sconto è incredibile: prezzo in picchiata

Se siete alla ricerca di uno smartwatch unico, con funzionalità speciali e con un’autonomia praticamente infinita, oggi su Amazon c’è un’offerta pensata appositamente per voi. Sul sito di e-commerce, infatti, troviamo lo smartwatch Garmin Instinct Solar in offerta con uno sconto del 31% che fa scendere il prezzo al minimo storico e fa risparmiare quasi 120€ sul prezzo di listino. E non finisce qui, perché c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

Il Garmin Instinct Solar è veramente un orologio smart sui generis, che si differenzia dalla massa per le sue caratteristiche e funzionalità. Come si intuisce dal nome, sfrutta i raggi solari per ricaricare la batteria e farla durare quasi due mesi. E poi è costruito con materiali super resistenti che lo rendono quasi indistruttibile (soddisfa gli standard militari USA) e il perfetto compagno per i viaggi avventurosi alla scoperta dei sentieri alpini. Oltre a tutto questo ha anche sensori di ultima generazione che ci aiutano a monitorare lo stato di salute e anche l’attività fisica. Difficile chiedere di più a uno smartwatch. L’offerta non ha una durata pre-fissata e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Garmin Instinct Solar: la scheda tecnica

Progettato per resistere a qualsiasi condizione e per assicurare un’autonomia lunghissima. Il Garmin Instinct Solar è uno smartwatch versatile, utile sia nella vita di tutti i giorni grazie ai sensori che monitorano la salute, sia nelle avventure nei boschi grazie a un sistema GPS super affidabile e a una serie di funzionalità pensate appositamente per questo tipo di attività.

Il Garmin Instinct Solar si differenzia dalla massa per alcune caratteristiche ad hoc. In primis la resistenza: è costruito con materiali che permettono di soddisfare i requisiti per lo standard militare USA. Questo vuol dire che è in grado di resistere anche alle condizioni termiche più complicate, agli urti, ai graffi e anche all’acqua (è impermeabile fino a 100 metri sotto il livello dell’acqua). E per non farci mancare nulla sfrutta l’energia del sole per ricaricare la batteria e far arrivare l’autonomia fino a un massimo di quasi due mesi. Inoltre, grazie alla funzionalità Power Manager si può decidere di disattivare qualche sensore di cui non si ha bisogno per aumentare ulteriormente l’autonomia.

Essendo un orologio per chi ama l’avventura, non possono mancare le app dedicate allo sport. Se ne trovano circa una ventina già pre-installate dedicate alle attività più praticate, come ad esempio la corsa, il nuoto, il ciclismo, le escursioni e il canottaggio. È presente anche un chip che utilizza i tre principali sistemi di geolocalizzazione per offrire coordinate precise in ogni momento (molto utile soprattutto quando si sta facendo un’escursione). Non mancano i sensori che monitorano i parametri vitali, come la frequenza cardiaca (ventiquattro ore su ventiquattro) e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per chi ha problemi di sonno c’è anche un’app per il monitoraggio del riposo e dello stress.

È possibile anche collegare lo smartwatch al proprio smartphone per ricevere le notifiche dei messaggi e delle chiamate in entrata direttamente sul polso. E con la sincronizzazione del calendario puoi tenere sotto controllo anche tutti gli appuntamenti giornalieri.

Garmin Instinct Solar in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo smartwatch top di gamma Garmin Instinct Solar in offerta a un prezzo di 276,67€ con uno sconto del 31% che fa risparmiare più di 120€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 55,34€ utilizzando il servizio offerto dal sito di e-commerce e che si attiva direttamente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di 24 ore in base all’orario e a dove si effettua l’ordine.

