Garmin Swim 2, lo smartwatch per il nuoto è in offerta: tuffatevi

Tra i tantissimi smartwatch presenti sul mercato, quelli di Garmin si distinguono sempre per le loro funzioni dedicate agli sportivi, ottenute sia attraverso hardware specifico che non troviamo su altri orologi smart sia tramite il software installato sugli orologi. Gli sportivi lo sanno e, infatti, hanno Garmin come prima scelta (insieme a pochi altri brand) quando cercano un wearable per il fitness.

Garmin Swim 2, in particolare, è un orologio intelligente dedicato ai nuotatori, professionisti o amatoriali. E’ in grado di essere utile anche ad altre categorie di utenti, ma è a chi nuota che si rivolge particolarmente come, d’altronde, il nome stesso lascia intuire. L’azienda definisce questo smartwatch come “un vero coach al polso" di chi lo indossa mentre si allena e, probabilmente, questa affermazione non è poi esagerata: tanti dettagli tecnici e tante funzioni aiutano il nuotatore a capire se si sta allenando bene, se sta migliorando la sua performance e se il suo corpo sta rispondendo bene all’allenamento. Questo anche grazie ad un sensore che non troviamo su altri smartwatch.

Garmin Swim 2: caratteristiche tecniche

Erede del Garmin Swim 1 dell’ormai lontanissimo 2012, al quale sono state aggiunte alcune funzioni del Garmin Forerunner 45, Garmin Swim 2 resta un dispositivo assolutamente concentrato sul nuoto e i nuotatori. Lo si intuisce, ad esempio, dalla mancanza dello schermo touch (sostituito da tasti fisici) che sott’acqua sarebbe praticamente inutilizzabile.

Inoltre, Garmin Swim 2 è in grado di rilevare il battito cardiaco anche in acqua, durante il nuoto: sia in piscina che outdoor, grazie al sensore Garmin Elevate. Infine, per chiarire ulteriormente il fatto che Garmin Swim 2 sia uno smartwatch dedicato ai nuotatori, è possibile monitorare oltre al nuoto soltanto l’attività cardio, la corsa e la bicicletta.

Anche il software è specifico per il nuoto: conta le bracciate, riconosce lo stile, conta le pause e riparte da solo. Insomma: dovete solo indossarlo, entrare in acqua e iniziare a nuotare e tutto il resto lo farà Garmin Swim 2.

Garmin Swim 2: l’offerta Amazon

Sarà quindi chiaro a tutti che Garmin Swim 2, come tutti i prodotti Garmin, d’altronde, è molto focalizzato sullo sport, e sul nuoto in particolare, e offre allo sportivo tutto ciò di cui ha bisogno. Un prodotto di nicchia, per molti versi, ma per altri no: chi ama nuotare, anche se non in modo competitivo, troverà in Garmin Swim un orologio smart molto utile ma anche chi si allena in bici o correndo lo potrà usare.

Il prezzo di listino, come molti prodotti Garmin, non è esattamente popolare: 249,99 euro. Per fortuna al momento Garmin Swim 2 è in offerta Amazon a 199,90 euro (-50 euro, -20%), con il prodotto venduto e spedito da Amazon. Questo smartwatch non va spesso in sconto, vi consigliamo di cogliere al volo questa offerta.

Garmin Swim 2 – Smartwatch dedicato agli sportivi e al nuoto