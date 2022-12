Garmin Venu, il prezzo crolla a fine anno: sconto esagerato

Oramai abbiamo imparato a conoscere molto bene Garmin, soprattutto per i suoi orologi pensati per gli amanti dell’avventura, come ad esempio il Garmin Instict Solar o il Garmin Fenix 6S (e in tutte le sue versioni). L’azienda statunitense, però, ha lanciato in questi anni anche degli orologi smart per l’utilizzo quotidiano. Un esempio è il Garmin Venu, smartwatch che si caratterizza per un design molto elegante, per uno schermo molto luminoso che si legge anche sotto la luce del sole e per delle funzionalità pensate appositamente per la vita di tutti i giorni. Ad esempio è possibile conoscere in tempo reale il proprio stato di salute, con dei sensori che monitorano la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno del sangue e altri parametri molto importanti. Per gli amanti dello sport, invece, ci sono più di 20 app pre-caricate con tutte le attività sportive più seguite.

La notizia più importante di oggi, però, riguarda un altro aspetto: il prezzo. Lo smartwatch, infatti, è in offerta con uno sconto eccezionale del 45%, che si compone di un doppio sconto che si trova in pagina e che è disponibile per tutti. Il risparmio sul prezzo di listino è veramente considerevole e sfiora i 180€. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il servizio messo a disposizione da Amazon. Se volete regalarvi un orologio smart top di gamma per questo fine 2022, difficilmente troverete qualcosa di meglio di questo Garmin Venu. Non perdete questa occasione.

Garmin Venu

Garmin Venu: caratteristiche tecniche e funzionalità

In uno smartwatch di questo tipo, oltre ad analizzare le caratteristiche che resta sempre molto importante, bisogna focalizzarsi soprattutto sulle funzionalità. E il Garmin Venu non ha paura di essere paragonato con nessun altro orologio. Infatti, il wearable offre quanto di meglio c’è sul mercato, soprattutto sul fronte salute&sport. I sensori di ultimissima generazione offrono tantissimi parametri differenti per conoscere in tempo reale le condizioni della propria salute. A partire dalla frequenza cardiaca, monitorata secondo dopo secondo. Il sensore Pulse OX, invece, tiene sotto controllo la saturazione dell’ossigeno nel sangue, altro parametro molto importante, soprattutto in questo periodo. Non manca il monitoraggio del sonno, con un report completo che si riceve ogni mattina, e il monitoraggio del ciclo femminile. L’orologio ti avvisa anche quando sei stanco e come respiri durante la notte e durante gli esercizi come lo yoga.

Altrettanto valide le funzionalità dedicate allo sport. Sul Garmin Venu troviamo più di 20 app pre-caricate con le attività più diverse: corsa, ciclismo, nuoto (è impermeabile fino a 50 metri), esercizi a corpo libero. Per quest’ultima funzionalità troviamo anche i video animati degli esercizi che vengono mostrati direttamente sullo schermo dell’orologio. Tutti i dati sono raccolti sull’orologio e possono essere analizzati in qualsiasi momento.

Un orologio di questo tipo, pensato per la vita di tutti i giorni, deve avere anche un design curato. E infatti il Garmin Venu si caratterizza per delle linee eleganti che ricordano quelle degli orologi analogici e per uno schermo super luminoso che si legge anche sotto la luce del sole. Per concludere, è presente anche la funzione Smart Notification che consente di ricevere le notifiche dei messaggi e delle chiamate in entrata sullo smartwatch, basta collegarlo con il proprio telefono. La batteria ha un’autonomia di circa una settimana.

Garmin Venu in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Garmin Venu: oggi lo troviamo in offerta a un prezzo di 200,45€, con uno sconto di poco superiore al 45%. L’offerta è davvero allettante, perché si compone di un doppio sconto: oltre a quello del 44% presente in pagina, è disponibile un coupon del valore di 10,55€ che si attiva in automatico durante la fase di pagamento. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 40,09€ al mese. Il servizio si attiva direttamente nella pagina prodotto ed è offerto gratuitamente dal sito di e-commerce. La disponibilità è immediata e se si è abbastanza veloci arriva addirittura in meno di ventiquattro ore. La vendita e la consegna sono curati direttamente da Amazon e per il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

Garmin Venu