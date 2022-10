Garmin Venu, il prezzo sprofonda: costa pochissimo

Per il Prime Day speciale di ottobre manca poco meno di una settimana, ma anche oggi su Amazon non mancano super offerte incredibili. E non utilizziamo parole a caso. Un esempio? Il Garmin Venu, uno smartwatch top di gamma molto versatile che oggi troviamo a un prezzo d’occasione con uno sconto di ben il 45%. La promo prevede un doppio sconto: oltre a quello già sostanzioso del 42% presente in pagina, è disponibile un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 10,96€, fino a toccare il minimo storico dell’ultimo periodo. Sommando i due sconti lo si va a pagare praticamente la metà e c’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero.

Si tratta di una vera super offerta per uno degli orologi smart più interessanti disponibili su Amazon. Non lascia nulla al caso: ha tecnologie e sensori di ultima generazione che permettono di monitorare diversi aspetti della propria vita, dalla salute, allo sport fino alle notifiche che arrivano sullo smartphone. E non mancano nemmeno i video animati dei workout che possiamo guardare direttamente sullo schermo dell’orologio in modo da non sbagliare gli esercizi. Buona anche l’autonomia che arriva fino a 5-6 giorni. Un’offerta da non farsi sfuggire per un ottimo dispositivo: potrebbe terminare da un momento all’altro data l’alta richiesta.

Garmin Venu: la scheda tecnica e le funzionalità

Un orologio completo e che per le sue caratteristiche e funzionalità ha ricevuto anche il badge "Amazon’s Choice" riservato solamente ai dispositivi che si son fatti apprezzare per le loro qualità. E a testimoniarlo ci sono le quasi 5.000 recensioni di cui la gran parte con quattro o cinque stelle.

Ci si mette poco a capire la bontà del Garmin Venu. È uno smartwatch veramente versatile e pensato per la vita di tutti i giorni. Il design richiama gli orologi analogici, con uno schermo di forma circolare grande circa 1,3 pollici. Ma sotto il display c’è un’anima altamente tecnologica fatta di sensori di ultima generazione. Lo smartwatch di Garmin permette di monitorare diversi aspetti della propria salute, come ad esempio il battito cardiaco ventiquattro ore su ventiquattro. Oppure la saturazione dell’ossigeno nel sangue, altro parametro molto importante per il proprio stato di salute. Non mancano altre funzionalità come la misurazione avanzata del sonno, dello stress e anche delle mestruazioni. Per le persone che soffrono di stress ci sono anche degli esercizi di respirazione. Lo smartwatch è anche in grado di misurare i livelli di energia del corpo e di suggerirti i momenti migliori per allenarti o per riposarti.

E proprio per quanto riguarda gli allenamenti, troviamo più di 20 app pre-caricate su tutte le attività fisiche più importanti, come ad esempio la corsa, l’escursionismo e il ciclismo. Essendo anche impermeabile fino a 50 metri non manca l’app per il nuoto. Per chi ama gli allenamenti a corpo libero ci sono anche dei video animati da vedere direttamente sullo schermo dell’orologio. Il Garmin Coach, invece, è sempre pronto a fornirti il massimo sostegno durante la corsa, con consigli e dati aggiornati in tempo reale.

Lo smartwatch si può collegare anche con lo smartphone e ricevere le notifiche dei messaggi, del meteo o degli appuntamenti. È presente anche l’app Garmin Pay per pagare la spesa avvicinando l’orologio al POS. La batteria ha una durata di circa 5-6 giorni in base all’utilizzo che se ne fa.

Garmin Venu in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo smartwatch Garmin Venu in offerta su Amazon a un prezzo di 208,04€, con uno sconto di ben il 45%. Il prezzo finale si compone di un doppio sconto: oltre a quello in pagina è disponibile un coupon del valore di 10,96€ che si applica in automatico durante la fase di check-out. Il risparmio totale rispetto al prezzo di listino è davvero notevole: più di 170€. E lo puoi pagare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 41,61€. L’orologio smart è già disponibile nei magazzini di Amazon e la consegna avviene anche in tempi piuttosto rapidi.

Garmin Venu