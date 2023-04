Garmin Venu, oggi costa la metà: è un affare per tutti

Uno smartwatch che puoi portare per tutto il giorno e che si prende veramente cura di te. Stiamo parlando del Garmin Venu, orologio smart con tecnologie avanzatissime e pensato per qualsiasi tipo di utilizzo, dal monitoraggio della salute fino a quello dell’attività fisica. Smartwatch che oggi troviamo in super promo su Amazon grazie a un doppio sconto che permette di risparmiare quasi il 50% su quello di listino. Inutile dire che si tratta del minimo storico e di una delle migliori promo che possiate trovare su un orologio top di gamma.

Il Garmin Venu offre tutto quello di cui hai bisogno. Ha un ottimo display AMOLED super luminoso, un design che ricorda quello dei vecchi orologi analogici e una serie di sensori avanzati che monitorano costantemente la tua vita. Sullo schermo hai sempre a disposizione i parametri principali, dal battito cardiaco alle calorie bruciate fino ad arrivare ai passi effettuati durante la giornata. Per gli amanti delle attività sportive sono disponibili anche dei video animati che ti mostrano come svolgere correttamente i vari esercizi. Un vero affare da non farsi scappare.

Garmin Venu: caratteristiche tecniche e funzionalità

Non sarà uno degli smartwatch più conosciuti, ma il Garmin Venu non ha paura di essere paragonato con nessun altro. Infatti, il wearable offre quanto di meglio c’è sul mercato, soprattutto sul fronte salute&sport. Sotto il display sono presenti sensori di ultimissima generazione che tengono sotto controllo tantissimi parametri differenti e che ti avvisano in tempo reale quando qualcosa non va. A partire dalla frequenza cardiaca, monitorata costantemente. Il sensore Pulse OX, invece, tiene sotto controllo la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio del sonno, con un report completo che si riceve ogni mattina, e il monitoraggio del ciclo femminile. L’orologio ti avvisa anche quando sei stanco e come respiri durante la notte e durante gli esercizi come lo yoga. Disponibile anche un’app che ti aiuta a respirare meglio per concentrarti durante la giornata.

Se sei un appassionato di sport, il Garmin Venu ti "coccola" con più di 20 app pre-caricate dedicate a tantissime attività differenti: si va dalla corsa, al ciclismo, al nuoto (è impermeabile fino a 50 metri), fino agli esercizi a corpo libero. Per quest’ultima funzionalità troviamo anche i video animati degli esercizi che vengono mostrati direttamente sullo schermo dell’orologio, in questo modo puoi replicarli nel giusto modo. Tutti i dati sono raccolti sull’orologio e possono essere analizzati in qualsiasi momento. Per chi vuole preparare una corsa a livello agonistico è presente anche Garmin Coach, un running coach che ti prepara al meglio con allenamenti personalizzati.

Un orologio di questo tipo, pensato per la vita di tutti i giorni, deve avere anche un design curato. E infatti il Garmin Venu si caratterizza per delle linee eleganti che ricordano quelle degli orologi analogici e per uno schermo super luminoso che si legge anche sotto la luce del sole. Per concludere, è presente anche la funzione Smart Notification che consente di ricevere le notifiche dei messaggi e delle chiamate in entrata sullo smartwatch, basta collegarlo con il proprio telefono. La batteria ha un’autonomia di circa una settimana.

Garmin Venu in offerta su Amazon: offerta e sconto

Oggi troviamo il Garmin Venu a un prezzo di 182,40€, con uno sconto che supera il 48%. Il merito è del doppio sconto che troviamo in pagina: oltre a quello del 45%, infatti, è disponibile un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 9.60€. Il risparmio totale è di quasi 170€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La spedizione e la consegna sono gestiti dal sito di e-commerce e il tutto avviene nel giro di pochissimi giorni. Una promo speciale per un orologio veramente versatile.

