Garmin Venu in offerta a metà prezzo: sconto imperdibile

Avere uno smartwatch al polso sempre pronto ad aiutarti e a darti una mano nei momenti più complicati della giornata è diventato oramai importantissimo. In molte attività gli orologi intelligenti hanno sostituito lo smartphone: con il giusto wearable è possibile rispondere direttamente ai messaggi ricevuti e controllare continuamente notifiche e appuntamenti. Smartwatch di questo tipo hanno sicuramente un costo elevato, ma se si trova la giusta offerta si riesce anche a fare degli affari d’oro. E oggi è uno di questi giorni: su Amazon troviamo lo smartwatch top di gamma Garmin Venu con uno sconto super del 47%: acquistandolo adesso lo si paga praticamente la metà (il risparmio è di ben 180€).

Garmin Venu

Il Garmin Venu è un orologio versatile, utile sia nella vita di tutti i giorni sia in attività specifiche come gli allenamenti. Dispone di sensori di ultima generazione che oltre a permettere di raccogliere tantissimi dati sugli allenamenti (le app pre-caricate sono ben 20), aiutano a tenere sotto controllo anche il proprio stato di salute. Oltre al classico sensore che controlla ventiquattro su ventiquattro la frequenza cardiaca, lo smartwatch è anche in grado di monitorare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, la qualità del sonno e il livello dello stress (con esercizi di respirazione ad hoc che aiutano a rilassarci). L’offerta è davvero incredibile e bisogna essere velocissimi nell’approfittare di questo minimo storico.

Garmin Venu: funzionalità e scheda tecnica

Garmin è oramai una realtà consolidata nel mondo degli smartwatch e degli sportwatch. I suoi orologi smart hanno sempre delle funzionalità molto avanzate per quanto riguarda il mondo del fitness, e anche questo Garmin Venu non si smentisce. Rispetto a tanti altri wearable di Garmin, però, è anche molto utile nella vita quotidiana. Insomma, un orologio versatile che si adatta a tutti gli scopi.

Il Garmin Venu ha uno schermo AMOLED con ottimi colori e dalle dimensioni generose, che permette di avere sempre tanti dati a disposizione. C’è anche la possibilità di attivare la funzione always-on display per avere il display sempre attivo.

Per il monitoraggio della salute ci sono tante funzionalità diverse. Oltre al classico controllo h24 della frequenza cardiaca, è possibile monitorare il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue e anche il livello di idratazione, molto utile in queste giornate molto calde. Non mancano altre due funzioni utilissime: il monitoraggio del sonno, con un report completo sulla qualità del riposo, e quello dello stress, con esercizi di respirazione ad hoc per diminuire lo stress. Per le donne c’è anche il monitoraggio del ciclo.

La caratteristica principale, però, restano le funzionalità per gli amanti del fitness. Oltre a 20 app precaricate dedicate a singoli sport, c’è anche la funzionalità body battery che misura l’energia presente nel nostro corpo per aiutarci a scegliere il momento migliore per allenarsi. Lo smartwatch ha anche il GPS integrato per tenere traccia del percorso effettuato. Non manca un coach sempre pronto a spronarci a dare il meglio durante le sessioni di allenamenti. Per gli esercizi a corpo libero ci sono anche dei workout animati che vengono mostrati direttamente sullo schermo. Tutti i dati raccolti possono essere analizzati sull’orologio o sull’app.

Come detto inizialmente, il Garmin Venu si rivela utile anche nella vita di tutti i giorni. È possibile collegarlo con lo smartphone e ricevere sul polso le notifiche più importanti e sono presenti anche app come Spotify che permettono di gestire le proprie playlist preferite dall’orologio. Presente anche l’app Garmin Pay per pagare in modalità contactless qualsiasi acquisto. La batteria ha una durata di circa sette giorni (varia molto in base alla tipologia di utilizzo).

Garmin Venu in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Garmin Venu in offerta a un prezzo di 199,99€, con uno sconto di ben il 47% rispetto a quello di listino. Acquistandolo adesso si risparmiano esattamente 180€, una grossa cifra per un dispositivo di questo genere. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis, ma si attiva solo durante la fase di check-out e vi consigliamo di leggere il regolamento per capire bene come funziona. La consegna è gratuita.

Garmin Venu