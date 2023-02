Garmin Venu Sq Music al minimo storico: a questo prezzo è un affare

In questi mesi abbiamo imparato a conoscere molto bene Garmin, soprattutto per i suoi orologi indistruttibili pensati per gli amanti dell’avventura. Ma l’azienda statunitense ha nella propria lineup anche orologi pensati per l’utilizzo quotidiano, che condividono con il resto dei dispositivi le funzionalità premium e i sensori avanzati. È il caso del Garmin Venu Sq Music che oggi troviamo in promo speciale su Amazon. Il merito è dello sconto top del 36% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre e risparmiare ben 90€ su quello di listino. E c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Come si può intuire dal nome, il Garmin Venu Sq Music ha alcune funzionalità speciali per ascoltare i propri brani preferiti utilizzando lo smartwatch al posto dello smartphone. In questo modo, se si va a correre, vi basterà l’orologio per monitorare l’attività fisica e ascoltare la musica. Ma le feature non finiscono qui: i sensori avanzati monitorano in tempo reale i principali parametri vitali, tra cui la frequenza cardiaca al polso e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Una promo speciale da non farsi sfuggire.

Garmin Venu Sq Music: caratteristiche e funzionalità

Tra gli smartwatch lanciati in questi anni da Garmin, il Venu Sq Music è uno dei più interessanti, soprattutto per le tante funzionalità pensate per l’utilizzo quotidiano.

Già a partire dal design, pensato appositamente per adattarsi a qualsiasi outfit ed essere sempre alla moda. Lo schermo di forma rettangolare è abbastanza ampio e assicura un’ottima luminosità, anche sotto la luce del sole. Il cuore del dispositivo, però, è nascosto sotto il display, lì dove sono presenti tutti i sensori inseriti da Garmin. Come ad esempio il sensore PulseOX che permette di monitorare in tempo reale la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Altrettanto importante il sensore per misurare ventiquattro ore su ventiquattro la frequenza cardiaca. Lo smartwatch ha anche il monitoraggio avanzato del sonno, con un’analisi approfondita sulla qualità del tuo riposo. Se, invece, sei stressato ci sono alcuni esercizi per la respirazione. Per le donne è disponibile il monitoraggio del ciclo.

Essendo un orologio per la vita di tutti i giorni non mancano le app per gli allenamenti. In totale sono presenti più di venti modalità sportive, tra cui tutte quelle più importanti, compreso lo yoga e il pilates. Tutti i dati raccolti possono essere analizzati tramite l’app e ti aiutano a capire come migliorare.

Come si intuisce dal nome, ci sono anche funzionalità pensate per gli amanti della musica. Puoi scaricare brani e playlist sulle varie piattaforme di musica in streaming e ascoltarle collegando le cuffie wireless. La funzione Smart Notification, invece, permette di ricevere le notifiche delle chiamate in entrata o delle app direttamente sull’orologio. Con l’app Garmin Pay puoi pagare la spesa avvicinando l’orologio al POS. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia di circa una settimana.

Garmin Venu Sq Music in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta con crollo del prezzo per il Garmin Venu Sq Music: oggi lo troviamo a 159,99€, con uno sconto del 36%. Il risparmio è di 90€ e lo puoi anche pagare in 5 rate da 32€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. La spedizione e la consegna avvengono nel giro di pochissimo tempo, anche meno di ventiquattro ore. Per fare il reso si hanno i classici trenta giorni.

In promo è disponibile anche il modello "normale" Garmin Venu Sq. Lo sconto è del 31% e costa 138,51€. Lo si può sempre pagare in 5 rate a tasso zero.

