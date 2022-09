Garmin Venu SQ Music, il prezzo è imbattibile: sconto top su Amazon

Negli anni, Garmin si è affermata sul mercato degli smartwatch e dei wearable pensati per chi fa sport. I prodotti del marchio statunitense sono noti in tutto il mondo per l’accuratezza e la precisione del tracciamento dell’attività fisica e dello stato di salute.

Con il Venu SQ Music, tra le migliori offerte di oggi su Amazon, il produttore statunitense prova invece a dare risposta a una fetta molto più ampia di pubblico. Questo smartwatch, progettato "per la vita reale" per stessa ammissione di Garmin, offre una gamma di funzionalità molto più ampia rispetto agli altri sportwatch di successo del produttore a Stelle e Strisce. Un wearable versatile, che a tutte le funzioni di tracking dell’attività sportiva e dello stato di salute aggiunge anche quelle più utili nella vita di tutti i giorni.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Garmin Venu SQ scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come ogni altro smartwatch Garmin, anche il Venu SQ Music si distingue dalla concorrenza per i precisissimi sistemi di rilevamento e monitoraggio dell’attività fisica e dello stato di salute dell’utente. Grazie ai vari sensori che trovano spazio all’interno della cassa, sarà possibile tracciare decine di differenti modalità di allenamento e avere dati sempre aggiornati sul livello di sforzo, sul battito cardiaco e molto altro ancora. Inoltre, grazie ai programmi di allenamento disponibili all’interno dell’app Garmin, potrai trovare modi sempre nuovi per tenerti in forma e migliorare il tuo stato di salute.

A queste funzionalità "standard" per uno sportwatch Garmin, il Venu SQ Music ne unisce molte altre che possono tornare utili nella vita di tutti i giorni. Come suggerisce anche il nome, ad esempio, lo smartwatch in offerta su Amazon consente di scaricare la propria musica e le playlist che abbiamo creato su Spotify, Amazon Music o Deezer, e ascoltare le proprie canzoni preferite anche se non abbiamo lo smartphone con noi. Grazie alla connettività NFC, invece, sarà possibile fare pagamenti contactless in tutti gli esercizi commerciali che accettano Garmin Pay.

Sincronizzando l’orologio smart di Garmin con il telefonino e attivando le notifiche smart, invece, si avrà la certezza di non perdere più una telefonata, un messaggio o un aggiornamento dai profili social. E nel caso in cui dovessimo rimanere vittima di un incidente o un infortunio mentre ci alleniamo, possiamo utilizzare il Garmin Venu SQ per inviare una richiesta di emergenza a una lista di contatti predefiniti, che riceveranno informazioni sulla nostra posizione e altre informazioni utili a localizzarci in fretta.

La batteria a lunga durata, infine, assicura un’autonomia di 6 giorni con "uso smartphone" e fino a 6 ore di riproduzione musicale continuativa.

Garmin Venu SQ, offerta imperdibile: sconto e prezzo

Il Garmin Venu SQ è disponibile su Amazon con uno sconto che fa letteralmente crollare il prezzo di listino. Lo smartwatch del produttore statunitense costa 164,90 euro, con un ribasso del 34% rispetto al prezzo consigliato.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i sistemi di pagamento possono poi usufruire del pagamento a rate di Amazon. Possono così comprare il Venu SQ a rate a tasso 0 e senza spese di istruttoria senza che sia necessaria l’approvazione di una finanziaria: basterà scegliere il pagamento in cinque rate prima di aggiungere lo smartwatch al carrello e poi proseguire con l’acquisto. In questo modo, il Garmin Venu SQ costa 32,98 euro al mese per cinque mesi.

Garmin Venu SQ music, smartwatch con tracking dell’attività sportiva e stato di salute, lettore musicale e pagamenti contactless