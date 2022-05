Garmin Venu Sq Music, lo smartwatch speciale in offerta con uno sconto mai visto

Ci sono smartwatch che non sono uguali a tutti gli altri e lo si capisce subito, basta leggere la scheda tecnica e capire quali sono le funzionalità offerte. Uno di questi smartwatch speciali lo troviamo oggi in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre. Stiamo parlando del Garmin Venu Sq Music, orologio smart disponibile sulla piattaforma di e-commerce con uno sconto di ben il 32% e si risparmiano più di 80€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Cosa ha di speciale il Garmin Venu Sq Music rispetto agli altri smartwatch? In parte lo si intuisce dal nome: permette, infatti, di ascoltare i propri brani preferiti e le playlist senza dover utilizzare lo smartphone. Ma non finisce qui. Il wearable ha tutta una serie di sensori e di funzionalità che permettono di monitorare costantemente il proprio stato di salute e l’attività fisica. Tutti i dati vengono raccolti e possono essere analizzati tramite l’app. Su Amazon troviamo in offerta una Special Edition disponibile solo sul sito di e-commerce e che si differenzia dalle altre per il colore e le rifiniture. L’offerta dura pochissimi giorni, quindi, bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Garmin Venu Sq Music: la scheda tecnica e le funzionalità

Non è un caso che in questo momento il Garmin Venu Sq Music è il dispositivo più venduto su Amazon nella sua categoria di prodotto. D’altronde il rapporto qualità-prezzo è davvero interessante per un wearable che offre queste funzionalità.

Il Garmin Venu Sq Music ha un design molto moderno e che si adatta a qualsiasi tipologia di outfit. Ha uno schermo di forma quadrata abbastanza grande ed è anche resistente ai graffi. Lo schermo può essere personalizzato in base alle proprie necessità e mostra le informazioni più interessanti. In un orologio smart le caratteristiche tecniche sono importanti, ma le funzionalità offerte lo sono ancora di più. E quelle presenti in questo orologio smart sono davvero uniche.

Partiamo da quella che dà il nome allo smartwatch: è possibile ascoltare i propri brani preferiti direttamente dall’orologio lasciando lo smartphone a casa. Tra le app che troviamo già installate c’è anche Garmin Pay che permette di effettuare pagamenti contactless utilizzando direttamente l’orologio.

Non mancano le funzioni dedicate al monitoraggio della salute. Il Garmin Venu Sq Music, oltre a mostrare il battito cardiaco in tempo reale, offre tanti altri parametri interessanti. Il sensore Pulse OX rileva la saturazione dell’ossigeno nel sangue, mentre il rilevamento dello stress ti aiuta a capire il livello di stanchezza della giornata (ci sono anche esercizi di respirazione ad hoc per abbassarlo). Per le donne c’è anche un’app per il monitoraggio del ciclo.

Per gli amanti dello sport ci sono più di 20 allenamenti disponibili, tra cui la corsa, la bici, l’attività in palestra e golf. C’è anche la funzionalità “body battery" che aiuta a misurare il livello di energia del proprio corpo per sapere il momento migliore della giornata per allenarsi. Chiudiamo con l’autonomia: la batteria assicura una durata di circa una settimana.

Garmin Venu Sq Music in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi e per pochi altri giorni troviamo il Garmin Venu Sq Music in offerta a un prezzo di 169,90€, ben il 32% in meno rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è superiore agli 80€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 33,98€ al mese. Il wearable è venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare davvero pochissimi giorni (anche meno di 24 ore per i clienti Prime).

Garmin Venu Sq Music