Garmin Venu Sq Music, lo smartwatch lowcost costa pochissimo: offerta incredibile

Garmin è diventata oramai una garanzia nel mondo degli smartwatch, soprattutto per coloro che sono alla ricerca di dispositivi performanti e con un ottimo prezzo. Come ad esempio questo Garmin Venu Sq Music che oggi troviamo in offerta con un super sconto del 28%. E lo si paga veramente poco: difficile trovare di meglio a questo prezzo. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon.

Il Garmin Venu Sq Music è lo smartwatch ideale per tutti coloro che vogliono un dispositivo completo spendendo poco. Troviamo più di 20 app pre-caricate dedicate al mondo del fitness, funzionalità avanzate per monitorare lo stato di salute (frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno, stress, esercizi di respirazione) e un ottimo schermo molto luminoso. E collegando l’orologio allo smartphone è possibile ricevere anche le notifiche di chiamate e messaggi direttamente sul polso. Insomma, un orologio completo a cui è difficile dire di noi, soprattutto al prezzo a cui lo troviamo oggi.

Iscriviti al nostro canale Telegram e resta sempre aggiornato sulle ultime novità! Seguici su telegram

Garmin Venu Sq Music: la scheda tecnica e le funzionalità

Il Garmin Venu Sq Music è uno smartwatch completo e affidabile, perfetto per la vita di tutti i giorni. Ha uno schermo abbastanza grande di forma quadrata, con un display LCD che si legge benissimo in qualsiasi situazione, anche sotto la luce del sole. Ha tutto quello che si cerca solitamente in un dispositivo di questo genere: ottimi sensori e tante funzionalità per la salute e gli allenamenti.

Grazie al sensore Pulse Ox si possono misurare diversi parametri vitali, come ad esempio la saturazione dell’ossigeno nel sangue durante il giorno e anche mentre stai dormendo. Altrettanto validi sono i sensori che monitorano ventiquattro ore su ventiquattro la frequenza cardiaca e quelli dedicati al monitoraggio del sonno (con un report completo su come si riposa la notte) e lo stress (con esercizi di respirazione ad hoc per rilassarsi dopo una giornata complicata). Lo smartwatch integra anche una funzione per il monitoraggio del ciclo ed è in grado di misurare anche il livello di energia presente nel proprio corpo.

Per quanto riguarda gli allenamenti troviamo più di 20 app pre-caricate dedicate a diverse attività, come ad esempio la corsa, il ciclismo, esercizi per la forza funzionale, oppure yoga o Pilates. Grazie alla presenza del Garmin Coach è possibile preparare anche eventi semi-professionistici come la mezza maratona o i diecimila metri.

L’orologio è utile anche nella vita di tutti i giorni collegandolo al proprio smartwatch, in modo da ricevere sul Garmin Venu Sq Music le notifiche delle chiamate in entrata e dei messaggi. È possibile anche effettuare pagamenti contactless utilizzando l’app Garmin Pay. La batteria ha una durata di circa una settimana.

Garmin Venu Sq Music in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e super offerta per il Garmin Venu Sq Music che oggi troviamo in offerta a un prezzo di 180,99€, con uno sconto del 28%. Il risparmio netto è di quasi 70€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 36,20€ utilizzando il servizio offerto direttamente da Amazon. L’orologio smart è già disponibile in magazzino e la consegna avviene nel giro di ventiquattro ore per i clienti Prime. Per effettuare il reso gratuito si hanno a disposizione sempre 30 giorni di tempo.

Garmin Venu Sq