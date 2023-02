Garmin Vivoactive 4 al minimo storico: prezzo mai visto prima

Garmin è diventata oramai un punto di riferimento nel panorama degli smartwatch grazie a dispositivi super funzionali e con caratteristiche uniche. L’azienda statunitense è stata in grado di coprire tutte le varie nicchie di mercato, dagli smartwatch per chi ama l’avventura (super resistente e adatti a tutte le situazione) fino agli sportwatch che, come si può intuire dal nome, sono pensati per i fanatici del fitness e dell’attività fisica. E in questa categoria rientra sicuramente il Garmin Vivoactive 4, uno dei migliori sportwatch in circolazione e che oggi troviamo in promo speciale su Amazon. Il merito è dello sconto top del 38% che fa risparmiare più di 100€ e fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre. Una super promo da non lasciarsi scappare, soprattutto se siete alla ricerca di un orologio versatile.

Il Garmin Vivoactive 4 è stato realizzato utilizzando materiali super resistenti e che resistono anche alle cadute e ai graffi. Inoltre, l’orologio smart è anche impermeabile, caratteristica tutt’altro che da sottovalutare. Lo smartwatch offre più di 20 app dedicate ai vari sport e per chi vuole allenarsi in maniera professionale sono disponibili anche dei brevi video che mostrano come svolgere esattamente il workout. Tantissime le funzionalità dedicate al monitoraggio della salute. Insomma, un orologio super completo e che vi accompagna in ogni fase della giornata.

Garmin Vivoactive 4

Garmin Vivoactive 4: funzionalità e caratteristiche

Un orologio per gli sportivi, ma soprattutto per la vita di tutti i giorni. Il Garmin Vivoactive 4 è lo smartwatch perfetto per sostituire il vostro "vecchio" orologio analogico: ha le stesse dimensioni e lo stesso design, con l’unica differenza di offrire molte più funzionalità.

Partiamo proprio da ciò che offre. Come si può intuire dal nome, si tratta di uno smartwatch per chi ha una vita molto attiva e vuole tenere sotto controllo diversi parametri. Grazie a uno schermo ampio è possibile avere sempre sott’occhio diversi parametri, dalla frequenza cardiaca fino ai passi effettuati. L’orologio smart è costruito anche con materiali resistenti, come ad esempio il vetro Corning® Gorilla® Glass 3 che protegge lo schermo e lo rende (quasi) indistruttibile.

Come detto, il Garmin Vivoactive 4 è soprattutto uno smartwatch per chi ama fare attività fisica. Sono disponibili più di 20 app dedicate allo sport, tra cui tutti quelli più praticati e "famosi". Inoltre, è possibile eseguire alla perfezione gli allenamenti a corpo libero seguendo i video animati che vengono mostrati sullo schermo. Un aiuto non da poco, è come avere un personal trainer sempre a disposizione.

Altrettanto valide le funzionalità dedicate al monitoraggio della salute. I sensori di ultima generazione tengono sotto controllo il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Nel caso in cui venga rilevato qualche dato anomalo si viene immediatamente avvertiti tramite una notifica. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno, con un report completo su come si riposa la notte, il monitoraggio dello stress, con esercizi di respirazione ad hoc per diminuire la stanchezza mentale, e il monitoraggio del ciclo mestruale.

Chiudiamo con la batteria che ha un’autonomia di circa una settimana.

Garmin Vivoactive 4 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta speciale e minimo storico per il Garmin Vivoactive 4. Oggi su Amazon lo troviamo a un prezzo di 172,90€, con uno sconto di ben il 38% che fa risparmiare poco più di 100€. Una promo unica per un orologio che, come abbiamo appena visto, offre tantissime funzionalità pensate per la vita quotidiana. La disponibilità è immediata e la spedizione è curata direttamente da Amazon. Non acquistarlo sarebbe un grosso errore.

