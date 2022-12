Garmin Vivoactive 4 al minimo storico: sconto imperdibile

Tra i tanti smartwatch lanciati in questi anni da Garmin, ce ne sono alcuni pensati anche per la vita di tutti i giorni. Wearable con un design classico e moderno allo stesso tempo, con funzionalità pensate per la quotidianità e con sensori di ultima generazione in grado di monitorare il proprio stato di salute in modo approfondito e ventiquattro ore su ventiquattro. Oltre, naturalmente, a offrire delle app professionali per tracciare i propri miglioramenti nei vari sport (corsa, ciclismo, nuoto o workout).

Se a tutto questo ci aggiungi anche le offerte di Natale di Amazon, ecco che lo smartwatch diventa immediatamente l’affare del giorno. Ed è esattamente quello che sta accadendo oggi al Garmin Vivoactive 4, smartwatch top di gamma che oggi troviamo al minimo storico grazie allo sconto del 33% che fa risparmiare 100€ sul prezzo di listino. Se a tutto questo aggiungi la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero, ecco che diventa un vero best-buy. E anche una delle migliori idee regalo a disposizione in vista del Natale. Da acquistare subito.

Garmin Vivoactive 4: la scheda tecnica e le funzionalità

Il Garmin Vivoactive 4 è lo smartwatch ideale per chi vuole un dispositivo da utilizzare in ogni fase della giornata. Si caratterizza per un design classico, con un display circolare abbastanza ampio e con una buona luminosità che permette di leggerlo anche sotto la luce del sole. Troviamo anche il vetro Corning Glass a protezione e che lo rende resistente alle cadute e ai graffi.

Molto interessanti le funzionalità offerte. Per gli amanti dello sport troviamo più di 20 app precaricate, tra corsa, camminata (all’aperto o al chiuso), ciclismo, nuoto (è impermeabile fino ai 50 metri sott’acqua), golf e molto altro ancora. Per gli esercizi di allenamento funzionale, pilates e yoga sono disponibili anche dei video animati che vengono mostrati direttamente sullo schermo e che sono facili da seguire. E con il Garmin Coach sempre a disposizione è possibile preparare anche gare semi-professionistiche sulle lunghe distanze (5km, 10km o la mezza maratona). Presente anche il chip GPS per localizzare la propria posizione in pochissimi secondi.

Un occhio di riguardo anche alla salute. I sensori nascosti sotto la scocca permettono di tenere sotto controllo la frequenza cardiaca ventiquattro ore su ventiquattro e la saturazione dell’ossigeno nel sangue, due parametri fondamentali per il proprio stato di salute. Se avete problemi di sonno, è presente il monitoraggio avanzato del riposo, con un report completo che si può controllare ogni mattino. Molto utile anche il rilevamento dello stress e il monitoraggio del ciclo mestruale.

Nella vita di tutti i giorni si può sfruttare anche la funzione Smart Notification per ricevere sull’orologio le notifiche e le chiamate dello smartphone. L’app Garmin Pay, invece, permette di pagare la spesa in modalità contactless: basta avvicinare l’orologio al POS. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia fino a otto giorni.

Garmin Vivoactive 4 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Se stavate cercando per Natale uno smartwatch versatile, il Garmin Vivoactive 4 è quello che fa per voi. Lo smartwatch dell’azienda statunitense è in offerta su Amazon a un prezzo di 199,90€, con un risparmio di poco più di 100€ rispetto a quello di listino. Lo sconto è del 33% e c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 39,98€ al mese. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Come tutti gli acquisti fatti in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2023.

