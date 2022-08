Garmin Vivoactive 4, prezzo in picchiata: sconto mai visto prima

Trovare un buon smartwatch in offerta è sempre molto complicato, soprattutto in questo periodo di ferie agostane in cui le promozioni cominciano a scarseggiare. Per questo motivo quando si trova un orologio smart con un super prezzo e con un super sconto bisogna approfittarne il prima possibile. E oggi è uno di quei giorni. Su Amazon troviamo il Garmin Vivoactive 4 in offerta con uno sconto di ben il 28% e si risparmiano più di 80€ sul prezzo di listino.

Stiamo parlando di un vero smartwatch top, pensato soprattutto per gli amanti dello sport e dell’attività fisica. Potremmo definirlo uno sportwatch, ma sarebbe un errore: è molto utile anche nella vita di tutti i giorni grazie alle funzioni che permettono di ricevere le notifiche direttamente al polso. Il focus principale, però, restano gli allenamenti. A bordo troviamo pre-caricate ben 20 attività sportive e per ognuna ci sono allenamenti specifici che permettono di migliorare le performance. E se non siamo in grado di completare un esercizio, in nostro soccorso arriva un’animazione che ci mostra come farlo. Insomma, un orologio smart completa a 360 gradi e che potrà diventare il vostro nuovo compagno di allenamento preferito. Anche in questa torrida estate.

Garmin Vivoactive 4: le funzionalità e la scheda tecnica

In uno smartwatch come il Garmin Vivoactive 4 si deve iniziare parlando delle funzionalità. Sul wearable troviamo feature avanzate che permettono di tenere sotto controllo ogni aspetto del proprio corpo. Come ad esempio il monitoraggio del body battery, cioè l’energia disponibile nel proprio corpo per capire effettivamente quale è il momento migliore per cominciare l’allenamento.

Per il fitness troviamo a disposizione più di 20 app pre-caricate che coprono tutti gli sport più praticati, a partire dalla corsa. Per ogni attività abbiamo a disposizione tantissimi dati e informazioni e abbiamo anche il supporto di "Garmin Coach", un’intelligenza artificiale che ci aiuta a raggiungere il picco della forma poco prima di eventi importanti. Se non riusciamo a completare un particolare esercizio, viene in nostro aiuto l’animazione sullo schermo che ci mostra come farlo.

Altrettanto importanti sono le funzionalità dedicate alla salute. Troviamo sensori di ultima generazione in grado di monitorare in tempo reale la frequenza cardiaca. Ma non solo. Il sensore Pulse OX rileva la saturazione dell’ossigeno nel sangue, mentre un altro sensore è in grado di rilevare lo stress. Per le donne c’è anche un’app per controllare il ciclo mestruale. Per chi ha problemi di sono, c’è anche il monitoraggio avanzato con un report completo che mostra tutte le varie fasi del riposo.

Le funzionalità del Garmin 4 non finiscono qui. L’orologio è molto utile anche nella vita di tutti i giorni. Permette di ricevere le notifiche dello smartphone direttamente sull’orologio e installando l’app di Spotify è possibile ascoltare le proprie playlist preferite senza dover utilizzare il cellulare. Infine, impostando un profilo su Garmin Pay si può pagare la spesa avvicinando l’orologio al POS.

Garmin Vivoactive 4 in offerta: prezzo e sconto

Da oggi il Garmin Vivoactive 4 è in offerta a un prezzo di 216,42€, con uno sconto di ben il 28% rispetto a quello consigliato. Acquistandolo adesso si risparmiano poco più di 80€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). Lo smartwatch è già disponibile in magazzino e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni, anche meno di 24 ore per i clienti Prime.

