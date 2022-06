Gen Z protagonista nel nuovo film di Billy Porter

La storia d’amore tra i giovanissimi Kelsa e Khal è dolcissima ed emozionante. Ma non solo: è anche imprevedibile, fuori dall’ordinario e per nulla semplice. A raccontarla sarà il film Anything’s Possible diretto da Billy Porter, disponibile fra qualche settimana in esclusiva su Prime Video.

Già celebre attore e cantante, Billy Porter con questa pellicola, scritta da Ximena García Lecuona, si mette alla prova per la prima volta come regista. Il film, che inizialmente doveva chiamarsi What If?, è stato girato nel 2021 a Pittsburgh e dintorni, Porter stesso è nato e cresciuto. In principio il progetto prevedeva di far uscire Anything’s Possible nei cinema, ma pochi mesi fa si è optato per lo streaming per via sia delle difficoltà delle sale cinematografiche dall’avvento del Covid in poi, sia del recente successo (sempre su Prime Video, appunto) di Cinderella, in cui recita anche Porter.

Di cosa parla Anything’s Possible

Una delle parole chiave della Generazione Z (che approssimativamente include i nati tra la fine degli anni ’90 e i primi anni ’10 del XXI secolo) è fluidità: tra le altre cose, si applica anche alla sessualità, vissuta tendenzialmente in modo più libero, esplorando o accogliendo più tipologie. In questo senso, il film Anything’s Possible è un ritratto attuale della Gen Z e delle sue storie di formazione.

I protagonisti del film sono infatti Kelsa, una liceale trans sicura di sé, e il suo compagno di classe Khal, che si invaghisce di lei. Mentre i due affrontano l’ultimo anno di scuola e le tipiche dinamiche sociali – non sempre facili –degli anni dell’adolescenza, Khal trova il coraggio di chiedere a Kelsa di uscire, nonostante la confusione che potrebbe crearsi e gli inevitabili commenti dei coetanei e delle famiglie. Tenero e doloroso, il racconto del giovane amore tra i due protagonisti appassionerà gli spettatori di ogni età.

Il cast: chi recita in Anything’s Possible

Nel cast di Anything’s Possible ci sono Eva Reign (che interpreta Kelsa) e Abubakr Ali (che è Khal), oltre a Renée Elise Goldsberry, Courtnee Carter, Kelly Lamor Wilson, Grant Reynolds, Caroline Travers, Lav Raman e Tordy Clark.

Il film è prodotto da Christine Vachon, David Hinojosa, Andrew Lauren e D.J. Gugenheim, mentre sono Ximena García Lecuona, Billy Porter e Allison Rose Carter sono produttori esecutivi. Leo Birenberg si è occupato delle musiche.

Quando esce Anything’s Possible

Gli abbonati a Prime Video potranno vedere il film Anything’s Possible a partire dal 22 luglio 2022

