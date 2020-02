La gestione dei contatti per il business: come raccoglierli

Per un’azienda, qualunque sia la sua dimensione e il settore in cui opera, è fondamentale raccogliere e gestire contatti di fornitori, clienti e possibili clienti. E il sito web aziendale, se ben realizzato e strutturato, potrebbe essere la fonte principale di contatti per il business.

Un portale web realizzato tenendo bene in mente i principi della Search Engine Optimization e della User Experience, infatti, ha ottime possibilità di essere indicizzato da Google e, quindi, attrarre utenti organici sul sito. E, tramite azioni di lead generation, trasformare questi visitatori in clienti, così da poter vendere loro i nostri prodotti o i servizi erogati. Tra la visita e la trasformazione in cliente, però, c’è un passaggio fondamentale (tra i molteplici che devono essere fatti): riuscire ad avere i contatti dell’utente/cliente. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile rivolgersi direttamente a loro e riuscire così a fidelizzarli.

Come ottenere i dati degli utenti del sito

Per riuscire a raccogliere i dati degli utenti saranno necessari (almeno) due elementi: contenuti validi che consentano al sito web di posizionarsi in ottima posizione sui motori di ricerca (e portino traffico organico) e un modulo per raccogliere i dati degli utenti che trovano interessanti i contenuti. Ovviamente, maggiore sarà il numero di contenuti (che possono essere testuali, fotografici, video o di qualunque altro tipo), maggiore saranno le possibilità che un utente web ci fornisca spontaneamente i suoi dati.

Inizialmente, dunque, sarà necessario ideare un piano editoriale funzionale ai nostri scopi, che permetta al sito di crescere di rilevanza agli occhi dei motori di ricerca. Allo stesso tempo, sarà utile dotare il portale di un modulo per la raccolta dei contatti come Contatti aziende, il tool ideato da Italiaonline per la memorizzazione dei dati degli utenti business che visitano il sito aziendale.

Come gestire i contatti per il business

La semplice raccolta dei dati, però, servirebbe a ben poco se non fosse supportata da un’adeguata gestione e organizzazione degli stessi. Dati disordinati o, peggio ancora, organizzati in maniera approssimativa non sono affatto utili per qualunque azienda. Anzi, a volte possono produrre danni economici non indifferenti, facendo spendere soldi in campagne pubblicitarie indirizzate al target sbagliato.

Per questo motivo è fondamentale scegliere un tool che aiuti nella gestione dei contatti raccolti e nella loro segmentazione. Con Organizzazione, il prodotto di Italiaonline rivolto alle aziende con problemi di gestione dei dati raccolti sul web, sarà possibile sistematizzare tutte le informazioni a disposizione e trasformare un “ammasso informe” di dati in un database organizzato e funzionale alle attività dell’azienda. Lato back end, Organizzazione è dotato di un pannello semplice e intuitivo, che consente di avere tutte le funzioni più utili a portata di click.

Una volta che si avranno dati a sufficienza, sarà possibile organizzarli in liste, così da non creare confusione tra clienti ancora da acquisire e quelli già acquisiti. Organizzazione, inoltre, dà la possibilità di creare campagne marketing via SMS e via email, e di automatizzare l’invio di campagne in occasioni particolari o speciali.

Insomma, tutti gli strumenti più utili per rafforzare la propria strategia marketing racchiusi in un unico strumento, facilmente gestibile e integrabile nei processi aziendali già avviati.