Giga illimitati da casa: guida alla scelta della connessione più adatta

Mentre la maggior parte delle offerte con le quali è possibile navigare da mobile sono solitamente dotate di un pacchetto di Giga definito, con una connessione Internet casa si potrà avere la certezza di avere accesso a Giga illimitati.

Le migliori offerte Internet casa del momento permettono non solo di navigare in totale tranquillità, perché non si avrà il timore di terminare i Giga mensili, ma di beneficiare anche a servizi extra, come per esempio la possibilità di effettuare chiamate da casa tramite un numero di rete fissa.



In questa guida saranno analizzate le caratteristiche delle connessioni Internet casa più convenienti, con le quali è possibile navigare alla velocità della fibra FTTH, ovvero a 1 Giga in download e 200 Mega in upload, o in alternativa della fibra FTTC, a 200 Mega in download e 20 Mega in upload, o ancora dell’ADSL, che raggiunge un massimo di 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

Offerte con Giga illimitati da casa

Le promozioni che saranno presentate nei prossimi paragrafi sono state individuate con l’utilizzo del comparatore di SOStariffe.it, strumento gratuito disponibile online attraverso il quale è possibile confrontare in pochissimo tempo le migliori connessioni con Giga illimitati da casa.

Le offerte individuate sono quelle di:

• WINDTRE;

• Vodafone;

• TIM;

• Fastweb;

• Sky;

• PosteMobile.

Prima di procedere con l’attivazione di una nuova connessione Internet casa, si consiglia di effettuare la verifica della copertura di rete nel luogo in cui si abita: in questo modo si potrà conoscere in anticipo la velocità alla quale si potrà navigare.

Giga illimitati con WINDTRE

WINDTRE propone una connessione in fibra FTTH, con velocità massima raggiungibile di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload, che prende il nome di Super Fibra Unlimited e ha un costo di 28,98 euro al mese.

Oltre alla connessione a Internet illimitata, fanno parte dell’abbonamento mensile:

• le chiamate gratuite e illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• il modem, fornito in vendita abbinata al costo di 5,99 euro al mese;

• 12 mesi di Amazon Prime video.

Questa promozione permette di poter disporre anche di due offerte dedicate al mobile, ovvero:

• Giga illimitati per il proprio smartphone, che sono attivi fin da subito senza dover sostenere costi aggiuntivi;

• una SIM, al costo di 9,99 euro al mese, che comprende minuti e Giga illimitati.

Giga illimitati con Vodafone

La connessione in fibra ottica di Vodafone con Giga illimitati ha un prezzo mensile di 29,90 euro e non prevede alcun costo di attivazione. Si tratta, inoltre, di una promozione senza vincoli di tipo contrattuale, dalla quale è possibile recedere in qualsiasi momento.

Nel piano mensile sono inclusi anche:

• il modem con Wi-Fi Optimizer;

• le chiamate da telefono fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

L’offerta potrà essere personalizzata:

• con l’aggiunta di una SIM dati con 150 Giga al mese, con la quale è possibile navigare da tablet, smartphone e chiavette, al costo mensile totale di 33,90 euro;

• con l’aggiunta di una SIM: in questo caso si attiverebbe l’offerta Giga Family Infinito Edition, la quale ha un costo di 39,90 euro al mese. Oltre ai servizi della connessione Internet casa, si avrebbe diritto a una SIM con Giga, messaggi e chiamate illimitati, che prevede un costo di attivazione di 6,99 euro.

Giga illimitati con TIM

La Super Fibra di TIM, con la quale navigare fino a 1 Giga in download e a 100 Mega in upload, ha un costo di 29,90 euro al mese, nel quale sono inclusi:

• Giga illimitati;

• il modem TIM HUB+;

• le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• TIMVISION e i suoi contenuti in streaming;

• Il WiFi certificato dai tecnici TIM e la navigazione sicura, grazie al servizio Safe Web Plus.

Non è previsto il pagamento di alcun contributo di attivazione. Al piano base si può anche aggiungere Mondo intrattenimento, un pacchetto che, al prezzo di 14 euro al mese, comprende Disney+, Netflix e TIMVISION Plus.

Giga illimitati con Fastweb

L’offerta Internet casa di Fastweb con Giga illimitati, chiamata Fastweb Nexxt, ha un costo di 29,95 euro al mese e non prevede costi per la sua attivazione. Non sono inoltre presenti vincoli, quindi sarà possibile disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, pagando soltanto una mensilità in più per la dismissione del servizio.

Il piano comprende:

• una connessione a Internet di tipo illimitato;

• il WOW Space;

• l’assistenza clienti MyFastweb;

• le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• il modem FASTGate.

La promozione può essere personalizzata:

• con l’aggiunta di una SIM per navigare anche da mobile, al costo totale di 34,90 euro al mese;

• con un abbonamento a DAZN, che è gratis per i primi 3 mesi e poi ha un costo di 8,99 euro al mese;

• con un abbonamento a NOW TV Entertainment, che è gratis per i primi 3 mesi e poi ha un costo di 9,99 euro al mese.

Giga illimitati con Sky

La fibra di Sky è una delle novità del 2020: ha un costo base di 29,90 euro al mese, ma sono previsti anche abbonamenti a un costo maggiore nel quale è incluso qualche servizio in più.

La rete di Sky permette di navigare fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload e comprende il contributo di attivazione della nuova linea e il modem.

La promozione può essere attivata dai clienti Sky TV che potranno scegliere una delle combinazioni Sky TV + Sky Wi-Fi. Tra le possibilità offerte dall’azienda, ci sono per esempio i pacchetti:

• Sky WiFi + Sky TV + Sky HD, disponibile al costo di 39,90 euro al mese;

• Sky WiFi + Sky TV + Sky HD + Sky Cinema, disponibile al costo di 49,90 euro al mese;

• Sky WiFi + Sky TV + Sky HD + Intrattenimento Plus, disponibile al costo di 49,90 euro al mese.

Giga illimitati con PosteMobile

Quella proposta da PosteMobile è un’offerta per connettersi da casa e avere accesso a Giga illimitati di tipo FWA: si tratta di una soluzione ideale per tutti quei luoghi che non sono ancora coperti dalla rete in fibra ottica e non sono raggiunti neanche dall’ADSL.

L’offerta ha un prezzo scontato di 20,90 euro al mese (che rappresenta il prezzo più basso tra tutte le offerte analizzate in questa guida) e prevede un contributo di attivazione di 29 euro. Non sono incluse le chiamate, però si riceverà, direttamente a casa, il modem autoinstallante per connettersi alla velocità di:

• 300 Mega in download;

• 50 Mega in upload.