Giochi online gratis: piattaforme web in costante crescita

Le statistiche non mentono: gli italiani, oltre a essere un popolo di santi, poeti e navigatori, sono diventati anche un popolo di gamer. Stando all’ultimo rapporto dell’IDEA (l’associazione che rappresenta l’industria videoludica italiana, un tempo conosciuta con il nome di AESVI), nel nostro Paese ci sono oltre 15 milioni di videogiocatori che, abitualmente, trascorrono parte della loro giornata con una console o, sempre più spesso, con uno smartphone o un tablet.

In questo panorama, le piattaforme di gaming online giocano un ruolo sempre più importante: consentono di avere sempre a disposizione decine e decine di titoli giocabili in qualsiasi istante, sia da PC sia da smartphone o tablet. Insomma, una fonte inesauribile (o quasi) di divertimento e distrazione – in senso positivo, ovviamente – che torna utile soprattutto in quelli che potremmo definire “tempi morti” (i viaggi con i mezzi pubblici da casa verso il lavoro e viceversa, ad esempio).

Un mercato in rapidissima espansione, all’interno del quale si sta affacciando un nuovo player. Nella seconda metà di marzo nasce Italiaonline Gaming, business unit dedicata al mondo videoludico della più grande Internet Company italiana. E, non a caso, uno dei primi fronti sul quale Italiaonline Gaming si è impegnata è proprio quella del “casual gaming” e “dell’hyper casual gaming”.

Il ruolo delle piattaforme gaming nel panorama italiano

La scelta di puntare su piattaforme per giochi online gratis non è affatto casuale. Dal già citato report IDEA 2019 emerge che il mercato dei contenuti digitali, accessibili da smartphone e PC, è quello che ha fatto registrare maggiori margini di crescita, sia sul lato del numero di gamer sia su quello dei profitti. La piattaforma realizzata da Italiaonline mette a disposizione degli utenti decine e decine di giochi gratis online, facilmente accessibili da browser web ma, principalmente, da smartphone.

I titoli che verranno aggiunti sulla piattaforma IOL saranno caratterizzati da gameplay immediato e veloce, ideale da giocare in mobilità e dallo smartphone da chi ha bisogno di svagarsi per qualche minuto. Oltre alla piattaforma, che verrà lanciata a breve, è già disponibile sull’App Store per iPhone e sul Play Store per Android Hole Time!, un hyper casual game gratis da giocare.

Inoltre, sulla piattaforma LiberoGioco sono disponibili, oltre alle scommesse su migliaia di eventi sportivi, decine di giochi di intrattenimento e giochi di lotteria su base numerica.