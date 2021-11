Gli operatori virtuali sono veramente convenienti per lo smartphone?

Gli operatori virtuali sono stati una delle più importanti novità del mercato delle telefonia mobile: non avendo una propria infrastruttura di rete e appoggiandosi a quella degli operatori tradizionali, si sono da sempre contraddistinti per l’economicità dei prezzi delle offerte.

Nel giro di pochi anni, il numero di operatori virtuali che sono presenti in Italia è cresciuto in modo esponenziale, così come le loro offerte. A fronte di una copertura su tutto il territorio nazionale, è lecito chiedersi se si tratti di offerte davvero convenienti, oppure no.

Cerchiamo di dare una risposta a tale domanda, partendo dall’analisi dalle migliori offerte disponibili oggi in commercio.



Perché gli operatori virtuali sono convenienti?

Al fine di rispondere a questo interrogativo, partiamo da quello che può considerarsi uno dei "difetti" degli operatori virtuali (o MVNO, Mobile Virtual Network Operator), rispetto agli MNO (Mobile Network Operator): i primi non riescono a raggiungere le stesse velocità di navigazione dei secondi.

Nonostante questo, le offerte proposte sono molto vantaggiose e si caratterizzano per un ottimo rapporto qualità prezzo: sono infatti solitamente presenti dei bundle con minuti, messaggi e un buon numero di Giga a meno di 10 euro al mese.

Qual è, allora, l’eventuale "problema" al quale si può andare incontro? Nella pratica, molte delle offerte degli operatori virtuali sono di tipo operator attack, ovvero possono essere attivate a un prezzo basso soltanto da determinati clienti in portabilità, quindi mantenendo il vecchio numero di telefono.

Da un lato, questa regola si trasforma in un vantaggio perché nella maggior parte dei casi, quando si cambia offerta passando a quella di un altro operatore di telefonia mobile, si è quasi sempre intenzionati a mantenere il proprio numero di telefono.

Vediamo di seguito quali sono le migliori offerte proposte dagli operatori virtuali, tra le quali ce ne sono alcune che possono essere attivate dai clienti di qualsiasi operatore.

Scopri le offerte mobile più convenienti degli operatori virtuali

Offerte mobile di tipo operator attack

Una delle offerte di tipo operator attack più interessanti, in particolare per il numero di Giga inclusi, è ho. 7,99, disponibile al costo di 7,99 euro al mese, e che potrà essere attivata in portabilità dai clienti che passano da Fastweb, Iliad, PosteMobile e altri MVNO.

La promozione include:

120 Giga di Internet;

chiamate e messaggi senza limiti.

Very Mobile propone una serie di offerte per il Black Friday 2021 che avranno un costo diverso a seconda del cliente che sceglierà di sottoscriverle. In particolare, i clienti che passano da Iliad, PosteMobile, Coopvoce, Fastweb e altri MVNO, potranno attivare;

50 Giga x2 , al costo di 5,99 euro al mese, che comprende 50 Giga di Internet (100 per i primi 2 mesi), oltre che minuti e chiamate senza limiti;

100 Giga x2, al costo di 6,99 euro al mese, che comprende 100 Giga di Internet (200 per i primi 2 mesi), oltre che minuti e chiamate senza limiti.

La SIM e il contributo di attivazione sono inclusi, ma sarà necessario affrettarsi perché questa promozione sarà valida soltanto fino al 30 novembre 2021.

I clienti Vodafone, WINDTRE, Iliad, potranno attivare Smart 70 Top di Tiscali, la quale:

ha un costo di 6,99 euro al mese;

comprende 70 Giga di Internet, oltre che minuti e messaggi illimitati.

Confronta le migliori offerte degli operatori virtuali

Offerte mobile di MVNO valide per tutti: le soluzioni disponibili oggi

Tra le offerte che possono essere attivate da qualsiasi tipologia di cliente, troviamo quelle di Spusu, operatore virtuale austriaco. Il suo punto di forza è caratterizzato dalla riserva di Giga, che permette di trasformare quello che non è stato consumato il mese precedente in Giga da poter utilizzare nel mese successivo.

Si segnalano due promozioni molto convenienti, ovvero:

Spusu 50 , disponibile al costo di 5,98 euro al mese, e che comprende 2.000 minuti, 500 SMS e 50 Giga di Internet, ai quali si aggiungono 100 Giga di riserva;

Spusu 100, disponibile al costo di 9,99 euro al mese, e che comprende 2.000 minuti, 500 SMS e 10 Giga di Internet, ai quali si aggiungono 200 Giga di riserva.

A un prezzo super economico troviamo una promozione per tutti proposta da PosteMobile, ovvero Creami WOW 10GB, disponibile al costo di 4,99 euro al mese e che comprende:

10 Giga al mese;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati.

Al costo di 7,99 euro al mese, sarà invece possibile attivare la promozione Creami Extra WOW 100, che comprende messaggi e minuti illimitati, oltre che 100 Giga di Internet.

Tiscali propone, invece, la promozione Smart 70, la quale ha un costo fisso mensile di 7,99 euro e comprende: