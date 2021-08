Gli smartphone Samsung non si trovano su Amazon: che succede

Chi vuole comprare uno smartphone nuovo ha tre opzioni principali: cercarlo in un negozio fisico, cercarlo sullo store ufficiale del produttore o cercarlo in un e-commerce, di solito su Amazon. L’ultima opzione è spesso la prima per la maggior parte degli utenti, perché su Amazon c’è più scelta e spessissimo si trovano offerte molto vantaggiose.

Nelle ultime ore, però, l’opzione Amazon è diventata più difficile per chi cerca uno smartphone Samsung: i telefoni del colosso coreano, di solito presenti in abbondanza e con ottimi prezzi sullo store di Jaff Bezos, adesso sembrano quasi spariti. Sia nella pagina ufficiale di Samsung su Amazon che presso altri venditori, infatti, la maggior parte dei modelli risulta “Al momento non disponibile“. La quantità di modelli listati ma non acquistabili è nettamente superiore a quella dei modelli che possiamo comprare e in pratica tutta la fascia media e bassa della gamma Samsung non c’è. Che sta succedendo?

Samsung Galaxy: i modelli spariti

Mentre scriviamo su Amazon non si trovano almeno questi 15 modelli: Galaxy S10e, Galaxy S10+, Galaxy M21, Galaxy M31, Galaxy A50, Galaxy A71, Galaxy Note10 Lite, Galaxy A80, Galaxy A70, Galaxy A40, Galaxy A30s, Galaxy A20e, Galaxy M11, Galaxy M51 e Galaxy A41.

I pochi telefoni rimasti in vendita si trovano poi in pochissime unità: a volte una, se va bene 4 o 5. I modelli che invece ancora ci sono sono quelli per i quali Samsung ha registrato nei mesi scorsi vendite inferiori alle previsioni, come la gamma S21.

La quasi totale assenza di telefoni Samsung di fascia media e bassa, dal prezzo inferiore ai 500 euro, è probabilmente giustificata da una corsa agli acquisti nei giorni scorsi in vista delle ferie estive. Il tutto in un periodo in cui ancora si fa sentire la famosa “crisi dei chip" dovuta all’impatto della pandemia sulla catena produttiva dei Big Tech, Samsung compresa.

Una ipotesi che troverebbe conferma nel fatto che molti dei modelli citati non sono al momento disponibili neanche sullo store ufficiale di Samsung.

Sia chiaro: è normale che la disponibilità di alcuni modelli sia maggiore o inferiore in determinati periodi, ma lo è meno il fatto che i modelli non disponibili siano così tanti allo stesso tempo.

Samsung Galaxy: i modelli rimasti

Difficile dire, a ridosso di Ferragosto, quando questi modelli Samsung più economici torneranno disponibili, su Amazon o altrove. Come già accennato, al momento è possibile comprare la fascia alta: Galaxy S21, S21+, S21 Ultra. Ma i prezzi superano i 1000 euro.

Chi vuole comprare un telefono Samsung dal prezzo più abbordabile, invece, al momento ha una opzione da valutare attentamente: l’ottimo Samsung S20 FE 4G (6,5 pollici Super AMOLED, tripla fotocamera, 6 GB di RAM e chip Exynos 990).

Questo smartphone ha un prezzo di listino di 669 euro, ma al momento su Amazon è in vendita a circa 475 euro. C’è da aspettarsi che anche questo modello, a breve, diventerà “Al momento non disponibile“.

Samsung Galaxy S20 FE 2020 – Versione 6/128 GB