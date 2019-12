Gli smartphone top di gamma in uscita nel 2020

Fonte foto: H_Ko / Shutterstock.com 1 di 10 Quali smartphone top di gamma escono nel 2020 Con il 2019 che oramai sta per concludersi, possiamo iniziare a fare delle previsioni sugli smartphone top di gamma in uscita nel 2020. Il prossimo anno si preannuncia essere molto interessante per il settore mobile: usciranno nuovi smartphone flessibili e il 5G diventerà sempre più centrale nella vita delle persone. Quali saranno i telefonini top di gamma che vedranno la luce nel 2020? Una delle protagoniste sarà sicuramente Apple, che dovrebbe lanciare ben quattro nuovi modelli, tra cui uno lowcost. Anche Samsung e Huawei si sono già iscritte alla corsa per il miglior smartphone del 2020: il Galaxy S11 e il Huawei P40 sono attesi nei primi mesi del nuovo anno.

Fonte foto: Xiaomi 2 di 10 Le caratteristiche degli smartphone top di gamma 2020 Come saranno gli smartphone in uscita nel 2020? La produzione degli smartphone di dividerà un due: da una parte dispositivi "normali" con cornici sempre più sottili, dall'altra telefonini con schermo pieghevole che inaugureranno una nuova era. Dopo Samsung, Motorola e Huawei, anche altri produttori lanceranno i loro smartphone flessibili e finalmente si vedrà una vera concorrenza in questa nuova nicchia di mercato. Per quanto riguarda gli smartphone "normali", il 2020 sarà l'anno delle fotocamere. La sfida tra produttori si sposterà sul comparto fotografico e si vedranno i primi dispositivi che assicurano le stesse prestazioni di una fotocamera reflex.

Fonte foto: Phone Arena 3 di 10 iPhone 12 L'appuntamento di settembre con i nuovi iPhone 12 è confermato. L'azienda di Cupertino sta già lavorando sui nuovi device, che secondo le ultime indiscrezioni saranno quattro, uno in più rispetto agli ultimi anni. Apple dovrebbe lanciare due modelli di fascia alta e due di fascia media. I due top di gamma avranno uno schermo di 6,1 e 6,7 pollici con tripla fotocamera posteriore, mentre i due smartphone di fascia media avranno un display da 6,1 e 5,4 pollici.

Fonte foto: Cash Karo 4 di 10 Galaxy S11 Samsung sta preparando tre versioni del suo primo top di gamma del 2020. Il Galaxy S11 dovrebbe essere affiancato da una versione Lite (tipo il Galaxy S10e) e da un modello Plus con schermo più grande e una doppia fotocamera frontale. Per quanto riguarda il design il Galaxy S11 dovrebbe essere molto simile al modello precedente, con cornici sempre più sottili e schermo leggermente curvo sui lati. A bordo ci sarà il processore Exynos top di gamma con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Atteso per al fine di febbraio

Fonte foto: 91 Mobiles 5 di 10 Huawei P40 Abbiamo già la data di presentazione del Huawei P40: nelle ultime settimane di marzo a Parigi. Lo smartphone verrà lanciato in due versioni: "normale" e "Pro". A bordo ci sarà il chipset Kirin 990 con il supporto alla rete 5G, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo schermo sarà almeno da 6,3 pollici. Nella parte posteriore dovrebbe essere presenti 4 o 5 fotocamere, tra cui un sensore da più di 100 Megapixel.

Fonte foto: 91 Mobiles 6 di 10 OnePlus 8 Anche OnePlus si iscrive nella lista delle aziende che stanno preparando nuovi smartphone per il 2020. Secondo le ultime indiscrezioni, OnePlus avrebbe in serbo ben tre nuovi modelli, tra cui una versione Lite dal prezzo molto interessante. Tra maggio e giugno 2020 l'azienda dovrebbe lanciare il OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. A bordo dei due modelli top di gamma ci sarà il chipset Snapdragon 865 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Atteso anche un sensore fotografico da almeno 64 Megapixel.

Fonte foto: Web 7 di 10 Nokia 10 Nell'ultimo periodo Nokia non ha lanciato molti smartphone top di gamma, ma per il 2020 la musica dovrebbe cambiare. L'azienda finlandese sta lavorando sul Nokia 10, smartphone top di gamma con a bordo lo Snapdragon 865 e ben cinque fotocamere posteriori, soluzione già vista sul Nokia 9. Lo smartphone potrebbe fare il suo debutto a febbraio durante il Mobile World Congress di Barcellona, la più importante fiera dedicata agli smartphone.

Fonte foto: Tech configurations 8 di 10 Xiaomi Mi 10 Il Mi 10 sarà il primo top di gamma che l'azienda cinese lancerà sul mercato nel 2020. La presentazione è attesa in Cina tra febbraio e marzo e anche l'arrivo sul mercato europeo sarà nel primo quadrimestre dell'anno. Lo Xiaomi Mi 10 sarà un top di gamma dal rapporto qualità - prezzo molto elevato, come oramai ci ha abituato negli ultimi anni. A bordo troveremo sicuramente lo Snapdragon 865 con 8GB di RAM e 128GB di memoria. Quattro saranno le fotocamere posteriori.

Fonte foto: Web 9 di 10 Samsung Galaxy Fold 2 Sebbene il Galaxy Fold sia arrivato in Italia solo da poche settimane, Samsung è già pronta a lanciare un nuovo smartphone flessibile. Sui social sono state pubblicate le immagini reali di un dispositivo dal design molto simile al nuovo Motorola Razr: apertura a conchiglia e schermo flessibile che si apre verso l'alto. Sarà sicuramente un top di gamma, con processore Exynos e ben tre fotocamere: una interna e due sulla scocca. La presentazione è attesa a febbraio insieme al Galaxy S11.