Gli ultimissimi Samsung Galaxy S20 FE sono a prezzo minimo

Lo smartphone Galaxy S20 FE, cioè la “Fan Edition" del top di gamma 2020 Samsung Galaxy S20 nasce come regalo dell’azienda sudcoreana ai suoi “fan". Infatti, un paio di anni fa Samsung decise di ampliare la gamma dei telefoni della serie Galaxy S20 per renderla più rispondente alle esigenze del maggior numero di clienti possibili, quindi creando un dispositivo più economico ma ancora con con display di ultima generazione, comparto fotocamere generoso e ricarica wireless.

L’operazione è stata un grande successo e i Samsung Galaxy S20 FE sono andati a ruba, per questo il gigante coreano ha fatto una FE anche di Galaxy S21, pur continuando a vendere gli S20 FE. Adesso, però, questi dispositivi stanno terminando e chi ne vuole uno farebbe bene a sbrigarsi. Per fortuna su Amazon sono arrivati tutti e tre modelli di Galaxy S20 FE usciti: il Samsung Galaxy S20 FE 4G con processore Exynos 990, il Samsung Galaxy S20 FE 4G con processore Qualcomm Snapdragon 865 e il Samsung Galaxy S20 FE 5G, sempre con Snapdragon 865. Al momento sono disponibili solo gli ultimi due, ma con prezzi molto allettanti.

Samsung Galaxy S20 FE (4G e 5G): caratteristiche tecniche

I due modelli in offerta su Amazon presentano una scheda tecnica identica tranne che per la connettività: il Qualcomm Snapdragon 865, presente su entrambi i telefoni, ha un modem integrato 4G ma può essere affiancato da un modem esterno 5G. Medesimi anche i tagli di memoria 6/128 GB espandibile fino a 1TB.

Il display è l’ Infinity-O Super AMOLED FullHD+ da 6,5 pollici, certificato HDR10+ e con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Il ricco comparto delle fotocamere ha una composizione che accontenterà praticamente tutti: sul retro del Samsung Galaxy S20 FE sia 4G sia 5G, troviamo due sensori da 12 MP, il principale (f 1/8), una fotocamera ultra grandangolare (f 2/2) e un sensore da 8 MP (f 2/4). La fotocamera anteriore è un sensore selfie da 32 MP.

La batteria è da 4500 mAh con ricarica che purtroppo non possiamo definire rapida (da 25 W, come da tradizione Samsung). Ma in compenso troviamo la ricarica wireless da 15 W.

Samsung Galaxy S20 FE: l’offerta di Amazon

Il Samsung Galaxy S20 FE 4G 6/128 GB nei colori Green e Navy Blue è in vendita al momento su Amazon a 347,99 euro (-223 euro, -48%).

Samsung Galaxy S20 FE 4G – Qualcomm Snapdragon 865 – Memoria 6/128 GB

Il Samsung Galaxy S20 FE 5G è in vendita al momento su Amazon a 469 euro (-300 euro, -39%).

Samsung Galaxy S20 FE 5G – Qualcomm Snapdragon 865 – Memoria 6/128 GB