Gmail down: non si apre la mail di Google

Dopo i 45 minuti di down totale di tutti i servizi Google, il 14 dicembre 2020, la situazione non sembra ancora pienamente risolta a Mountain View: nella notte italiana ci sono stati nuovi disservizi alla posta elettronica di Gmail e, questa mattina, numerosi utenti segnalano problemi anche alla ricerca Google.

YouTube, Maps, Meet e gli altri servizi di Google non sembrano avere problemi al momento. Su Gmail, invece, da questa notte è difficile mandare messaggi di posta elettronica: l’errore più comune è un messaggio di risposta che dice “l’indirizzo risulta inesistente o non può ricevere email“, ma molti lamentano anche una forte lentezza nella risposta della posta elettronica. Contemporaneamente è stato impossibile collegarsi ad app e siti Web usando le credenziali Google. Dalle 7 di questa mattina le segnalazioni di errore sono tornate a salire, quindi il problema ancora non è stato risolto del tutto.

Google down: problemi anche alla ricerca sul Web

Negli stessi orari in cui Gmail era in down anche le ricerche su Google hanno mostrato diversi problemi, come una estrema lentezza nel fornire le risposte o una pagina di errore.

Google ammette il problema, ma dice che è tutto risolto

Google, durante la notte italiana, ha ammesso di aver registrato un problema con Gmail che ha colpito “un significativo quantitativo di utenti“. Successivamente ha comunicato più volte l’avanzamento dello stato dei lavori per risolvere il down fino a comunicare che tutto era stato risolto.