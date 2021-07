Goliath: quando arriva la quarta stagione su Prime Video

Amazon Prime Video ha annunciato, svelando le prime immagini in anteprima, l’arrivo venerdì 24 settembre della quarta stagione di Goliath. Serie tv che ha per protagonista Billy Bob Thornton, vincitore di due Golden Globe, uno per Fargo, e l’altro proprio per miglior attore serie drammatica di Goliath.

Goliath è una serie televisiva statunitense nata nel 2016 che ha come protagonista Billy McBride un avvocato interpretato magistralmente da Thornton. Sono tre le stagioni attualmente disponibili su Prime Video. E’ un legal drama che segue le vicende di McBride un avvocato in cerca della sua personale redenzione. Billy vuole ottenere reale giustizia in un sistema sempre più corrotto da soldi e business, dove gli unici ad avere equità sembrerebbero essere ricchi e potenti. Amazon Prime Video prevede la distribuzione in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo.

Di cosa parlerà Goliath 4

Nella nuova stagione McBride torna alle sue origini, e assieme a Patty, interpretata da Nina Arianda, prenderanno un incarico da parte di uno dei più importanti studi legali di San Francisco. L’industria degli oppioidi in America è il nuovo Golia da combattere. Durante questo nuovo capitolo sarà messa alla prova la lealtà e onestà d’animo a base del loro rapporto di collaborazione.

Billy affronta il suo dolore cronico e Patty è tormentata dal pensiero di essere stata usata. In questa ultima stagione di Goliath, Billy McBride affronterà una vera e propria crisi globale.

Il cast di Goliath 4

Nel cast di Goliath 4 abbiamo l’iconico Billy Bob Thornton nel ruolo dell’avvocato in cerca di giustizia, Patty Solis-Papagian sarà nuovamente interpretata di Nina Arianda e Tania Raymonde vestirà anche in questa nuova stagione i panni Billy Brittany Gold l’assistente e prostituta di McBride. Confermata anche Diana Hopper sarà ancora Denise, la figlia di Billy.

Arrivano dei volti nuovi Geoffrey Arend protagonista di Madam Secretary e Brandon Scott che abbiamo apprezzato nella serie This Is Us in onda su Netflix.

Curiosità di Goliath 4

Goliath, nella versione italiana Golia, nelle fasi di sviluppo aveva un altro nome: Trial. David E. Kelley ideatore di questa straordinaria serie è anche produttore di Big Little Lies oltre che grandissimo conoscitore del genere legal drama sono suoi i grandi successi di Ally McBeal, The Practice e anche Boston Legal.

Amazon aveva dapprima chiesto a Kevin Costner d’impersonare l’avvocato Billy McBride e di seguito al rifiuto trovò l’approvazione di Thornton che poi vinse il prestigioso Golden Globe per la straordinaria interpretazione nel 2017.

La serie è stata interamente girata a Santa Monica. Il bar – ristorante Chez Jay frequentato assiduamente da Billy esiste realmente e si trova al 1657 di Ocean Ave.

Iscriviti ad Amazon Prime Video per vedere tutte le stagioni di Goliath