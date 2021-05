Gomorra 5: Salvatore Esposito dà l'addio al suo Genny

Le riprese della quinta e ultima stagione di Gomorra sono finite. Dopo 8 anni di riprese, Salvatore Esposito dice quindi addio al suo amato personaggio: Genny Savastano. E l’attore Marco D’Amore si lascia scappare uno spoiler non da poco: la data di uscita di Gomorra 5.

Nata dalla penna dello scrittore Roberto Saviano, Gomorra è approdata su piccoli e grandi schermi conquistando subito il pubblico, sia nazionale che internazionale. Otto anni di riprese per cinque stagioni che hanno creato una serie TV cult, così come cult sono i suoi personaggi: Genny Savastano, Ciro Di Marzio e ancora Scianel. Direi addio a questi personaggi non è facile, ma il momento è arrivato e non resta che attendere l’uscita dell’ultima stagione per scoprire la conclusione della serie TV.

Gomorra 5: Salvatore Esposito e l’addio a Genny

La conclusione delle riprese di Gomorra 5 ha segnato la fine di un’avventura per Salvatore Esposito. L’attore ha deciso così di dare l’addio a Genny Savastano in un toccante post sui social network, dove un video è accompagnato da questa didascalia: "Addio Genny. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno reso 8 anni fa tutto questo possibile e grazie a tutti voi che mi seguite con affetto e stima. Siete il mio regalo più grande".

Esposito prosegue coi ringraziamenti: "Voglio ringraziare Sky e Cattleya, i registi tutti, gli artisti con cui ho condiviso il set ed i grandi lavoratori che nell’ombra hanno lavorato duramente per noi. Ora tocca a te Genna’. Tu hai fatto cose indicibili e mai avrei pensato di poter essere in grado di raccontare con verità tutte le cose orribili che hai fatto. Anche se siamo distanti anni luce in questi 8 anni mi hai fatto capire tante cose, che conserverò gelosamente dentro di me. Ora vi toccherà aspettare un po’ per Gomorra5 ma sappiate che, come sempre, ne varrà la pena".

Quando esce Gomorra 5: lo spoiler di Marco D’Amore

Al momento Sky non ha ancora annunciato la data di uscita di Gomorra 5, le cui riprese effettuate tra Roma e Napoli sono appena terminate. L’ultima stagione della serie TV potrebbe arrivare entro la fine del 2021, ma a dare qualche indizio in più è stato l’attore Marco D’Amore, che interpreta Ciro Di Marzio.

In un video pubblicato da Esposito-Genny e D’Amore-Ciro, i due fanno un breve spoiler. D’Amore replicando alla provocazione Esposito si lascia scappare questa frase: "Sapere che mancano ancora quattro mesi o a qualcosa in più all’uscita di Gomorra mi fa rosicare perché vorrei farvela vedere ora!".

Insomma, la data di uscita potrebbe essere tra settembre e ottobre 2021: non resta che attendere la conferma di Sky e di poter vedere l’ultimo capitolo della serie cult.