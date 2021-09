Gomorra 5: dove vedere l'anteprima

Torna una delle serie Sky Original più riuscite: Gomorra. La stagione finale verrà trasmessa, in anteprima mondiale, durante la serata finale del prestigioso festival internazionale CanneSeries. I nuovi episodi saranno accompagnati dall’arrivo sulla croisette dei protagonisti di questa serie di successo, tutta italiana, giunta alla quinta stagione.

Gomorra ha, fin dalla sua prima uscita, dimostrato di essere un progetto italiano che piace a tutti, rinnovato di stagione in stagione grazie al suo successo negli ascolti. Tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano racconta le storie di camorristi, spacciatori di droga e della rete esistente tra loro, il mondo degli affari e la politica. Gomorra è stata distribuita in 190 paesi in tutto il mondo ed è diventata anche un film di Matteo Garrone: tutto a dimostrazione della tenacia e del notevole interesse alla serie e ai temi toccati. Gomorra torna quindi tra qualche mese su Sky, ma prima passa da uno dei festival più prestigiosi: dal 2018 Cannes per qualche giorno diventa la capitale internazionale delle serie tv.

Cosa sappiamo di Gomorra 5

Il 13 ottobre è prevista l’anteprima mondiale a Cannes della quinta stagione di Gomorra. Saranno proiettati i primi due episodi della nuova serie. L’organizzazione del festival ha deciso che Gomorra 5 chiuderà la kermesse giunta alla sua quarta edizione. Le puntate complessive della quinta e conclusiva stagione saranno però dieci in totale. Sky ha deciso di proiettare due episodi per serata, per un totale di cinque straordinari momenti d’intrattenimento per gli abbonati.

Dove è stata girata Gomorra 5

L’ultima stagione di Gomorra è stata interamente girata a Napoli: Piazza Grande, le Vele di Scampia, il rione Ponticelli e in ultimo il quartiere Forcella. Vi sono anche delle scene che sono state girate all’estero a Riga, in Lettonia. Nella conclusione di serie si è scelto quindi di tornare nel punto di partenza: dove è nato tutto.

La direzione degli episodi ha visto l’avvicendarsi di due registi: Marco D’Amore ha girato i primi cinque episodi e il nono, mentre il sesto, settimo, ottavo e decimo hanno avuto la regia di Claudio Cupellini.

Il cast

All’interno del cast di Gomorra 5 non vi saranno delle sorprese. Nei panni di Genny Savastano avremo, come in tutte le precedenti stagioni, Salvatore Esposito. A interpretare Ciro Di Marzo vi sarà Marco D’Amore che ha partecipato dalla prima alla terza stagione e poi in questa ultima quinta finale di serie. Ritorna Ivana Lolito nel ruolo di Azzurra Avitabile, la moglie di Genny, mentre Arturo Muselli sarà interpretato da Enzo Villa.

Gomorra 5 sarà visibile su Sky Atlantic, che in passato ha già trasmesso diverse serie Orginal, in streaming invece il servizio sarà disponibile su Now per la visione su App e Tablet.

Sempre su Now, prima della quinta stagione è possibile rivedere tutte le precedenti.