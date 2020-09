Google annuncia 24 ore di offerte speciali su tutti i device

Google compie 22 anni e il prossimo 27 settembre si prepara a festeggiare con i suoi utenti. Se negli anni passati il colosso di Mountain View ha celebrato i suoi traguardi presentando nuove funzioni e Doodle dedicati, quest’anno ha deciso di lanciare 24 ore di offerte speciali nel Google Store.

L’annuncio è stato pubblicato da Google proprio sulla home dello Store, dove campeggia la scritta: “Un’intera giornata di offerte il 27 settembre”. Sotto i dispositivi di punta in vendita sul negozio online di Google: dai suoi smartphone tra cui il nuovo Pixel 4a 5G, ai dispositivi come gli altoparlanti Nest e le videocamere Nest Cam, o ancora i Chromecast e i prodotti gaming Stadia. Una “svendita” che arriva a pochi giorni dal 30 settembre, data fissata per un evento in cui Google potrebbe annunciare il nuovo Pixel 5 e il primo Chromecast equipaggiato con Android TV.

Google festeggia con 24 ore di offerte

Google ha stupito gli utenti con un annuncio a sorpresa sul suo Store in cui parla di 24 ore di offerte per il suo compleanno. Pochissime le informazioni a riguardo, quel che è certo è che il prossimo 27 settembre sul sito web molti prodotti dell’ecosistema Google, dagli smartphone ai dispositivi per la smart home, potrebbero essere messi in vendita (lampo) a prezzi vantaggiosi.

Per poter accedere alle offerte è necessario cliccare sul pulsante “Registrati”, che restituisce il messaggio “Ti abbiamo inviato l’invito. Dai un’occhiata”. In attesa di ricevere la mail con i dettagli, che stando alle segnalazioni di diversi utenti non arriva nell’immediato, non resta che osservare la pagina dedicata alle offerte per il suo 22° compleanno e, se ti sei registrato all’e-commerce, attendere la mail di invito.

Google Store, i prodotti in vendita

Non è chiaro su quali prodotti potrebbero essere le 24 ore di offerte del 27 settembre, dato che nella pagina vengono elencati praticamente tutti i dispositivi in vendita sul Google Store. Ricordiamo quindi i principali device che potrai trovare nello store online di Google:

Telefoni, come il nuovo Pixel 4a presentato a settembre e disponibile da ottobre

Dispositivi di casa connessi, con altoparlanti Nest e Google Home, Chromecast, videocamere Nest Cam e altro

Gaming, con Stadia Premiere Edition e i controller dedicati

Accessori, come le cuffie Pixel Buds e la stazione di ricarica Pixel Stand

Solo il 27 settembre, in mattinata, sapremo quali di questi prodotti sono in offerta e a che prezzo.