Google lancia un'app per parlare con gli occhi

Google compie un altro passo avanti in fatto di accessibilità con il lancio di Look to Speak, la prima app che permette di parlare con gli occhi. L’applicazione sfrutta la fotocamera frontale dello smartphone e consente a persone con disturbi del linguaggio di comunicare con le persone vicine in maniera semplice ed efficace.

Per la realizzazione dell’applicazione Look to Speak, Google si è avvalsa del supporto del terapista del linguaggio Richard Cave. La collaborazione ha portato allo sviluppo del progetto, tramutatosi di recente nell’applicazione che è già disponibile per il download tramite lo store di Big G. Nel blog del colosso di Mountain View, lo stesso Cove ha commentato positivamente la riuscita del software, sottolineando come “ora le conversazioni possono avvenire più facilmente laddove prima ci sarebbe stato solo silenzio”. Alla base dell’app vi è la facilità di utilizzo, anche in circostanze che in precedenza non avrebbero permesso di sfruttare lo sguardo per scrivere messaggi da leggere alle persone circostanti. Un vero e proprio passo avanti, dunque, che punta ad accorciare il più possibile le distanze nel mondo della comunicazione.

Look to speak, come funziona l’app per parlare con gli occhi di Google

Il metodo di funzionamento di Look to Speak è complesso ma basato su una procedura già nota: mentre l’utente muove lo sguardo su alcune frasi preimpostate presenti sullo schermo dello smartphone, la fotocamera frontale traduce il movimento in ogni direzione e seleziona la frase corrispondente. Una volta sicuro della scelta, il software riproduce il messaggio per gli udenti circostanti. Il tutto ovviamente avviene in pochi istanti, rendendo possibile una conversazione rapida tra le parti.

A fare dell’applicazione di Google uno strumento di facile impiego è la necessità di dover portare con sé solo uno smartphone e non uno strumento particolarmente complesso, pesante o costoso. Grazie a un’interfaccia a tre pannelli, l’app permette la scelta della frase precompilata e la selezione della stessa sullo schermo di un unico telefonino, lo stesso che riproduce il testo una volta selezionato.

Look to speak, come scaricare l’app e per chi è già disponibile

L’app Look to speak di Google è già disponibile per il download tramite il Google Play Store, in forma completamente gratuita. Per poterla utilizzare, è necessario essere in possesso di un telefono con sistema operativo Android 9 o superiore, oppure essere in possesso di un telefono Android One.

Per venire incontro alle esigenze di molti, Google ha realizzato una guida in grado di spiegare il funzionamento dell’app e insegnarne l’utilizzo agli utilizzatori primi, ovvero tutte quelle persone con difficoltà nel linguaggio e del movimento.