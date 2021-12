Google Chromecast a un prezzo incredibile: non farti sfuggire l’offerta

I dispositivi che rendono smart i nostri televisori sono diventati oramai un must have per migliaia di italiani. I vari modelli di Fire TV di Amazon sono tra i prodotti più venduti sul sito di e-commerce, ma non sono le uniche chiavette HDMI disponibili sul mercato. Ce ne sono molte altre e tutte valide. Un esempio? Molto facile: il Google Chromecast. L’azienda di Mountain View è stata tra le prime a puntare su questo particolare settore e il Chromecast è il suo prodotto di riferimento.

Da alcuni mesi il dispositivo è anche in vendita su Amazon e oggi lo troviamo in offerta a un prezzo davvero speciale: solo 29,90€, più o meno lo stesso prezzo di un Fire TV “normale”. Facciamo questo paragone, perché la concorrente principale è proprio la chiavetta made in Amazon. Acquistando oggi il Google Chromecast su Amazon si approfitta dello sconto del 23% e di uno dei prezzi più bassi di sempre. Grazie al Chromecast è possibile accedere a centinaia di applicazioni e contenuti, tra cui tutte le proprie serie TV preferite. Ma non solo: è possibile trasmettere sul televisore i contenuti dello smartphone e del PC in streaming. Il tutto in pochi secondi e senza dover utilizzare decine di dispositivi differenti. Il Chromecast è anche una buona idea regalo in vista della fine dell’anno (soprattutto lowcost).

Google Chromecast: caratteristiche e a cosa serve

Il Google Chromecast è uno di quei dispositivi a cui non puoi fare a meno se vuoi accedere a un mondo praticamente infinito di app da avere sul televisore di casa. Il funzionamento è molto semplice: si collega con la porta HDMI al TV e alla presa della corrente. Poi lo si connette alla rete Wi-Fi casalinga e il gioco è fatto. In pochi minuti si può accedere a oltre 2000 applicazioni tra cui Disney+, DAZN, Netflix, YouTube, Twitch e Amazon Prime Video.

Le app non sono l’unica funzionalità premium del Google Chromecast. È possibile anche trasmettere in streaming sul televisore i contenuti presenti su un PC o sul proprio smartphone. Tutto in diretta e in pochissimi secondi. E con una qualità FullHD. Inoltre, il Google Chromecast può essere gestito anche con i comandi vocali associandolo al Google Home di casa.

Google Chromecast in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il Google Chromecast è in offerta speciale su Amazon a un prezzo di 29,90€, il 23% in meno rispetto al prezzo consigliato. Una promozione da prendere al volo se siete alla ricerca di un dispositivo utilissimo e allo stesso tempo lowcost. Il prodotto viene spedito e venduto da Amazon. Per il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2022.

