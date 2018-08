Google Fit ora guarda ai punti cardio

(ANSA) – ROMA, 23 AGO – Google Fit cambia metodo. La app di Big G per il fitness accantona il contapassi per concentrarsi su due indicatori più affidabili sulla salute: i minuti di attività e i punti cardio. Il rinnovamento – ha spiegato l’azienda di Mountain View – è frutto di una collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e l’American Heart Association (Aha), volta a “capire la scienza che sta dietro l’attività fisica, e aiutare le persone a praticarne la quantità necessaria con l’intensità necessaria per migliorare la loro salute”.

Con la nuova Google Fit, i dispositivi smart incitano l’utente ad accumulare minuti di movimento. I modi per farlo non mancano, spiega Big G: dal salire le scale invece di prendere l’ascensore, all’incontrarsi con un amico per una passeggiata dinamica piuttosto che per uno statico caffè.

