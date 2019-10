Google Home non funziona: arriva la sostituzione gratuita

25 Ottobre 2019 - Google è corsa ai ripari. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell’aggiornamento del firmware che ha mandato KO alcuni Google Home e Google Home Mini rendendoli inutilizzabili. L’azienda di Mountain View ha cercato una soluzione lato software, sviluppando una fix che sistemasse il problema. Ma a quanto pare non c’è nessuna soluzione. Quindi Google ha deciso di sostituire gratuitamente gli smart speaker resi inutilizzabili dall’ultimo aggiornamento.

Già a partire dalla metà di settembre, gli utenti che hanno scaricato il nuovo software avevano notato come gli assistenti digitali di Big G ignorassero ogni singolo comando impartito, rimanendo inattivi nonostante fossero accesi con i LED perfettamente funzionanti. In pochi sono riusciti a sbloccare il device riavviandolo semplicemente o ripristinando le impostazioni di fabbrica, mentre per la maggior parte degli utenti non c’è stato nulla da fare.

Google Home e Google Home Mini non funzionano? Google li sostituisce

La maggior parte delle anomalie sono state riscontrate sui Google Home e i Google Home Mini, cosa normale del resto, in quanto si tratta dei due smart speaker dell’azienda californiana più diffusi nelle nostre case. Subito interpellati dagli utenti, gli uomini del personale dell’assistenza tecnica ufficiale di Mountain View, hanno confermato la presenza del problema e dichiarato di essere già all’opera per risolverlo. Soluzione che, però. non è stata trovata. E Google ha deciso di intervenire in un altro modo, sostituendo gratuitamente tutti gli smart speaker danneggiati dall’aggiornamento software.

L’azienda californiana ha pubblicato un comunicato sul sito 9t05Google con il quale ha affermato ufficialmente di procedere con la sostituzione gratuita di tutti i dispositivi Google Home e i Google Home Mini divenuti inutilizzabili dopo aver installato l’ultimo aggiornamento firmware. Questo è quanto dichiarato da Big G: “Siamo consapevoli che un numero limitato di dispositivi Google Home e Google Home Mini è colpito da un problema che causa al dispositivo stesso il blocco del funzionamento. Abbiamo una soluzione che eviterà che il problema si verifichi e verrà rilasciato presto. Stiamo sostituendo i dispositivi interessati“.