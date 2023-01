Google Nest Learning Thermostat: l'offerta su Amazon cambia tutto

Tutti vogliono risparmiare sulle bollette dell’energia e la tecnologia può essere un valido aiuto per ottenere questo risultato importane sia per il nostro portafogli che per l’ambiente. Tra i dispositivi che possono maggiormente aiutare a risparmiare energia in casa c’è sicuramente il termostato Google Nest Learning Thermostat, un device intelligente apprende le abitudini di consumo e gestisce in autonomia l’impianto di riscaldamento/raffrescamento per ottimizzarlo. Raramente Google fa sconti, ma su Amazon al momento è possibile risparmiare oltre il 20% sull’acquisto di questo device così utile.

Google Nest Learning Thermostat – Termostato Smart per caldaia e condizionatori

Google Nest Learning Thermostat: com’è fatto

Il Google Nest Learning Thermostat è un dispositivo molto semplice da installare in casa, in ufficio o ovunque si voglia ottenere un risparmio energetico mantenendo però un elevato comfort: può sostituire un termostato fisso a parete, uno wireless o anche essere aggiunto ad un impianto di riscaldamento o di raffrescamento che non ha ancora alcun termostato.

In fase di installazione il termostato di Google ci chiede diverse informazioni, tra le quali anche il nostro CAP. Gli serve per capire dove viviamo e per adattare il suo funzionamento alle previsioni meteo locali.

Dopo la prima settimana dall’installazione, il termostato Google Nest inizia ad apprendere le abitudini di consumo di energia e crea la programmazione delle temperature preferite: in pratica non smette mai di imparare e di ottimizzare l’accensione e lo spegnimento dell’impianto per ottenere il maggior comfort possibile con i minori consumi di energia.

Infine, grazie alla tecnologia OpenTherm può essere collegato alla caldaia a condensazione compatibile per regolare finementela quantità di gas che viene bruciato sia per l’acqua calda sanitaria che per i termosifoni, ottimizzando ulteriormente i consumi.

Con il tempo, queste regolazioni diventeranno parte del suo programma automatico e contribuiranno a ridurre il consumo di elettricità e/o di gas. Volendo, è anche possibile seguire i consigli del termostato che, tramite una icona a forma di fogliolina, ci suggerisce quando alzare e quando abbassare la temperatura.

Consumi che sono evidenziati nel Bollettino Nest, che può essere consultato anche da remoto e che riassume quanto e quando è rimasto acceso l’impianto, aiutandoci a capire se consumiamo troppo.

Infine, lo stesso Google Nest Learning Thermostat è utilissimo anche in estate in quanto utilizza la stessa intelligenza e la stessa tecnologia anche se collegato ad un condizionatore.

Google Nest Learning Thermostat: l’offerta Amazon

Il termostato Google Nest learning Thermostat ha un prezzo di listino di 249 euro sullo store ufficiale di Google e raramente Big G pratica degli sconti su questo device così utile. Arazie all’offerta in corso su Amazon, però, è scontato a 191,19 euro (-23%, -57,81 euro), ottimo investimento per chi intende risparmiare e rispondere con intelligente alla crisi energetica e al carobollette.

