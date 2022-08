Google Nest WiFi, il router per navigare alla massima velocità costa pochissimo

Navigare alla massima velocità è il sogno di tutto. Ma non sempre ci si riesce. Anzi, quasi mai. E le cause sono le più varie: cattiva ricezione del segnale, centralina intasata, oppure un router che non riesce a coprire tutta la superficie dell’abitazione. Se nei primi due casi possiamo fare ben poco, se non provare a cambiare Internet Provider, il discorso cambia quando parliamo del router. Infatti, come in tutti i dispositivi tech, anche per i router troviamo modelli top di gamma e modelli più economici. Se vogliamo essere sicuri di avere una connessione veloce e stabile, è necessario acquistare un router top, anche se molto spesso il costo è piuttosto elevato.

Oggi, però, c’è una super offerta per il Google Nest WiFI, il router dell’azienda di Mountain View che assicura prestazioni elevatissime. Su Amazon lo troviamo in offerta speciale con uno sconto di ben il 56% e si risparmiano quasi 90€ rispetto a quello di listino. Si tratta di una promozione speciale e da non farsi scappare per nessun motivo. Abbiamo a che fare con un router che copre un’area di 120 metri quadrati e che supporta fino a 200 dispositivi collegati contemporaneamente. Insomma, una soluzione ottima anche per gli uffici. Ecco come funziona e quanto costa

Google Nest WiFi: caratteristiche, a cosa serve e come funziona

Se avete problemi di connessione e di copertura del segnale, il router Google Nest WiFI è la possibile soluzione ai vostri problemi. Si tratta di un router che si collega al modem fornito dall’Internet Provider e che aiuta a mantenere stabile la connessione e anche ad amplificare il segnale. Riesce a coprire un’area di circa 120 metri quadrati.

Uno dei punti forti del router Google Nest WiFi è la facilità di utilizzo e di configurazione. Dopo averlo collegato alla presa della corrente, basta accedere all’app Google Home e seguire la procedura guidata. Nel giro di cinque minuti il router sarà pronto per essere utilizzato. Oltre a svolgere egregiamente il suo ruolo, il Google Nest WiFi può essere utilizzato anche come smart hub per la casa intelligente. È in grado di gestire tutti i dispositivi per la domotica con grande facilità.

Sempre tramite l’app è possibile creare una rete ospiti da condividere con amici e parenti che ci vengono a trovare, oppure impostare un parental control per limitare l’accesso a contenuti non adatti ai più piccoli. Il router permette anche di assegnare la priorità ad alcuni dispositivi connessi alla rete per farli andare più velocemente. Vedere film e serie TV in 4K non è più un problema con il Nest WiFi.

Google Nest WiFi in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il Google Nest WiFi è in offerta su Amazon a un prezzo di 69,99€, con uno sconto di ben il 56% rispetto a quello di listino. Inutile dire che si tratta di un crollo verticale del prezzo e anche del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è di quasi 90€. Al momento è il dispositivo più venduto su Amazon nella sua categoria di prodotto e quindi le scorte potrebbero finire a breve: vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Google Nest WiFI