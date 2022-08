Google Pixel 6 al minimo storico: quanto costa in offerta

Lo smartphone Google Pixel 6 è stato presentato lo scorso ottobre: dopo circa un anno resta un telefono nuovissimo sia come componentistica hardware sia come concezione tecnologica. E’ un top di gamma e offre nel gruppo fotografico le prestazioni migliori. Quando uscì fu proposto a un prezzo di listino medio alto ma certamente ragionevole considerate le caratteristiche innovative proposte. Oggi, però, grazie allo sconto Amazon, è possibile acquistarlo ad un prezzo molto più conveniente.

Di fatto, ed è questa la sostanza dello smartphone, con il Google Pixel 6 tutto ruota intorno all’intelligenza artificiale, che permea hardware e software. Grazie al chip Tensor, ad esempio si può dettare il testo alle app di messaggistica in maniera molto accurata (l’intelligenza artificiale capisce comandi come "invia" o "cancella"), tradurre i dialoghi in tempo reale da 40 lingue, tradurre scritte, manifesti e segnali stradali ripresi con la fotocamera. Insomma, si usa Google ma senza andare online a tutto vantaggio della privacy. Infine, lo smartphone Google Pixel 6 è certificato IP68 e significa che è strutturato per resistere a polvere e a acqua.

Google Pixel 6: caratteristiche tecniche

Google Pixel 6 è basato sul chip Tensor , affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Il display AMOLED da 6,4 pollici, ha la risoluzione FHD+ e refresh rate variabile fino a 90 Hz.

Sul retro è stato collocato il sensore principale da 50 MP (f/1.8) con stabilizzatore ottico e zoom ibrido fino a 7X, abbinato a un sensore da 12 MP ultra grandangolare f/2.2 da 106 gradi di apertura. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Ma oltre la componente hardware dei sensori fotografici, a fare la differenza, come anticipato, sono le funzioni coordinate dall’AI. Con la funzione Magic Eraser è possibile cancellare persone ed oggetti dalle foto. Con la funzione Movement Mode si ottengono foto con differenti tempi di scatto contemporaneamente. La funzione Real Tone consente di riportare nell’immagine i colori originali di una persona.

La batteria da 4.600 mAh, ha la ricarica da 30 W.

Google Pixel 6: l’offerta Amazon

Lo smartphone Google Pixel 6 ha un prezzo di listino 649 euro, ma oggi grazie all’offerta Amazon, ma venduto e spedito da terzi, è scontato del 19% e lo si paga 525 euro (-124 euro, -19%). Decisamente un ottimo prezzo per un top di gamma 2022 completamente diverso da tutti gli altri.

Google Pixel 6 – 8/128 GB