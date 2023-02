Google Pixel 6A, sconto incredibile: prezzo mai visto prima

Un’offerta che praticamente non si vede mai su Amazon. Un bundle che comprende uno smartphone più un paio di cuffie top di gamma in promo con uno sconto straordinario e al prezzo più basso di sempre. Stiamo parlando dell’offerta che troviamo in questi giorni per l’accoppiata Google Pixel 6A + cuffie wireless Pixel Buds-A Series, la risposta di Google alle AirPods. Oggi troviamo questo bundle con uno sconto del 28% e si risparmiano più di 150€ sul prezzo di listino del pacchetto. Praticamente è come se le cuffie fossero in regalo (di listino costano 99€).

Il Pixel 6A è uno dei dispositivi più interessanti nella sua fascia di prezzo ed è il diretto concorrente dell’iPhone SE. Ha uno schermo con dimensioni abbastanza compatte, un processore sviluppato internamente da Google e ottimizzato per ottenere il meglio e un comparto fotografico che si rivela essere il vero punto forte di questo dispositivo. A corredo di tutto questo troviamo Android nella sua versione più pura, con un’interfaccia completamente personalizzabile e funzioni che si attivano immediatamente. Trovare di meglio a questo prezzo è davvero difficile.

Google Pixel 6A la scheda tecnica: le caratteristiche

La miglior esperienza Android che possiate trovare su uno smartphone. Il Google Pixel 6A è il dispositivo ideale per chi vuole sfruttare a pieno le potenzialità del sistema operativo dell’azienda di Mountain View.

Lo smartphone è un perfetto medio/top di gamma che nasconde sotto la scocca tantissimi segreti interessanti. Partiamo dallo schermo OLED da 6,1" con risoluzione FHD e con un’ottima qualità elle immagini. A bordo il nuovo processore Google Tensor, sviluppato internamente e che è lo stesso presente sul modello Pro. Ottimizzato al meglio per sfruttare a pieno tutte le caratteristiche di Android. A supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Uno dei punti di forza del Pixel 6A è il comparto fotografico. Sebbene nella parte posteriore troviamo solamente due fotocamere rispettivamente da 12,2MP e da 12MP, la qualità degli scatti e dei video è superlativa e superiore a quella di tantissimi altri dispositivi anche più costosi. Google offre anche utili strumenti di post-produzione che rendono le immagini ancora più belle.

Come già detto, sullo smartphone di Google troviamo Android nella sua versione pura: puoi personalizzare l’interfaccia in base alle tue necessità e utilizzare tutti gli strumenti che il sistema operativo ti mette a disposizione.

Infine, da non trascurare la presenza delle cuffie Pixel Buds-A Series. Si tratta di auricolari wireless progettati per assicurarti il massimo della qualità audio in ogni momento. Oltre all’ottima qualità audio, sono anche resistenti all’acqua e al sudore.

Google Pixel 6A in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super calo di prezzo per il bundle che comprende Google Pixel 6A + cuffie wireless Pixel Buds-A Series. Oggi lo troviamo a 399€, con uno sconto di ben il 28%. Il risparmio è davvero considerevole e supera i 150€. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva durante la fase di check-out. L’offerta dura una decina di giorni, ma potrebbe terminare in anticipo a causa dell’esaurimento delle scorte disponibili. Quindi approfittatene immediatamente. La consegna viene effettuata nel giro di pochissimi giorni e per il reso si hanno 30 giorni di tempo.

