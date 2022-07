Google Pixel 6a: dove comprarlo in offerta

Google Pixel 6a è da poche ore disponibile anche in Italia e in molti si stanno chiedendo se sia un buon acquisto. Come tutti i Pixel di Google, infatti, anche questo è uno smartphone molto particolare e, anzi, a causa del chip lo è ancor di più.

Per questo smartphone, ma in generale per tutta la gamma Pixel 6 a dire il vero, prima dell’uscita si è creata una grandissima attesa, quasi si dovesse trattare di telefoni rivoluzionari e che avrebbero cambiato tutto. No, non sono rivoluzionari, ma senza dubbio i Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a sono smartphone molto diversi dalla media sia per l’hardware che per il software. Anche per questo costano abbastanza, persino il Pixel 6a che (come tutti gli "a" di Google) è la versione economica. Per fortuna, però, c’è un’offerta di lancio interessante e, anche grazie ad Amazon, non dovrebbero esserci problemi di disponibilità del prodotto.

Google Pixel 6a: caratteristiche tecniche

Google Pixel 6a è un telefono "formalmente" di fascia media, ma in realtà è un Pixel in miniatura più che un Pixel "Lite". Lo schermo, quindi, è un pannello OLED da 6,1 pollici, con refresh di 60 Hz e rapporto 20:9. Il sensore delle impronte è sotto al display.

Il chip è il famoso Google Tensor, realizzato in collaborazione con Samsung e focalizzato più sull’intelligenza artificiale che sulle prestazioni pure. La RAM è da 6 GB, lo spazio di archiviazione è di 128 GB.

Le fotocamere posteriori sono due, entrambe di Sony, entrambe da 12 MP (ma sono due sensori diversi). La principale ha la stabilizzazione ottica, la secondaria è un grandangolo. La frontale è da 8 MP.

Deludente, come da tradizione Google (e non solo) la batteria: non tanto per la capacità, da 4.410 mAh, quanto per la potenza di ricarica, di appena 18 watt. In questa fascia di prezzo, ormai, si trovano persino smartphone con ricarica oltre i 60 watt.

Il vero "quid" che farà scegliere a molti il Google Pixel 6a, però, non è l’hardware ma il software: è Android allo stato puro, senza personalizzazioni di nessun tipo e con molte funzioni in anteprima rispetto a tutti gli altri smartphone.

Più i soliti tre anni di aggiornamenti di Android, puntualissimi ogni mese, che sono un’altra enorme differenza rispetto alla media degli smartphone in commercio.

Google Pixel 6a: quanto costa

Google Pixel 6a costa 459 euro, un prezzo da fascia media piena. In occasione del lancio italiano, chi compra Google Pixel 6a riceve anche in omaggio un paio di cuffiette Pixel Buds A.

E’ possibile comprare, o meglio preordinare, Google Pixel 6a sia sul sito ufficiale di Google che su Amazon. In entrambi i casi la consegna è a partire dal 28 luglio.

Non sembrerà strano a nessuno se vi consigliamo questa seconda opzione: allo stesso prezzo, se siete utenti Prime, avrete una spedizione velocissima e un servizio assistenza impeccabile.

Google Pixel 6a – Schermo 6,1 pollici – Versione 6/128 GB